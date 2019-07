Taika Waititi vuelve al Universo Marvel y dirigirá Thor 4

Stefania D'Alessandro/WireImage

Según publicó The Hollywood Reporter el martes 16 de julio, el director neozelandés Taika Waititi regresa al Universo Cinematográfico Marvel, pues dirigirá Thor 4, la secuela de su película Thor: Ragnarok (2017).

La noticia, positiva para los fanáticos del realizador, viene con un anuncio negativo: el compromiso de Waititi con Marvel Studios significa que su adaptación del manga Akira, que iba a dirigir, ha sido suspendida indefinidamente por Warner Bros. Pictures.

De acuerdo a la información de The Hollywood Reporter, Warner estaría dispuesta a poner en suspenso la nueva versión de Akira con miras a que Waititi pudiese dirigirlo una vez que culmine la producción de Thor 4, aún sin título

oficial.

No hay anuncio del elenco de la cuarta entrega de Thor, pero se espera que Chris Hemsworth repita en el papel del Dios del Trueno. Luego de Thor: Ragnarok, en 2017, Waititi dirigió un largometraje, Jojo Rabbit, sátira ambientada en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, prevista a estrenarse en cines el 18 de octubre.

El director también dirigió varios episodios de la serie televisiva What We Do in the Shadows, para FX Networks, así como un capítulo de la serie The Mandalorian para la futura plataforma Disney+ (Disney Plus).

Thor 4 no ha sido confirmada por el momento por Marvel Studios ni cuenta con fecha de estreno.