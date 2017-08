Y ahora... quesadillas de Cheetos en Taco Bell

Si la hamburguesa de Nutella que inventó McDonald's Italia se les hizo agua a la boca, prepárense para reservar un pasaje al otro lado del mundo. Resulta que Taco Bell Filipinas está ofreciendo una... quesadilla de Cheetos por tiempo limitado. Sí, tal y como lo leyeron. Una quesadilla de Cheetos.

Echen un vistazo a este post en Facebook de Taco Bell Filipinas, donde muestran con orgullo su última creación y presumen de ella a los cuatro vientos.

Si estás pensando que has visto algo similar en los establecimientos de Taco Bell en EE.UU., es probable que así haya sido. Si bien no es exactamente lo mismo, los comensales en Estados Unidos han visto platillos que usan Doritos, no Cheetos, y los están usando como si fueran tortillas.

En fin, que si no tienen para un pasaje a Filipinas, he aquí una receta sencillísima para hacer su propia quesadilla de Cheetos. Paso uno: derrite queso en una tortilla. Paso dos: agrégale muchos Cheetos. Paso tres: ¡no se vale arrepentirse!