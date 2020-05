El T-Rex Walking Club: Los caminantes disfrazados contra el coronavirus

Emily Elconin/ AFP/ Getty Images

Si te asomas a la ventana y ves a un unicornio rosado, acompañado de un tiburón y un dinosaurio, no te asustes. No se trata de una alucinación producto de algún virus. Es el Ferndale T-Rex Walking Club, un grupo de personas que encontró una manera de relajarse y producir sonrisas en la comunidad, en plena pandemia .

Medios como Detroit Free Press, Detroit News y Click On Detroit, habían dado a conocer al T-Rex Walking Club, a finales de abril. Sin embargo, fue tras un reportaje de The Associated Press publicado este 12 de mayo, que la comunidad de caminantes disfrazados se hizo famosa en las redes sociales.

"Es tan divertido. Nadie puede ver realmente, [porque] tengo mi máscara puesta. Y cuando camino, solo estoy sonriendo de oreja a oreja", dijo Sara Ignash, de 42 años, a la AP, antes de ponerse su traje de unicornio rosa y liderar el desfile improvisado del lunes 11 de mayo.

En efecto. En el siguiente video de la televisión pública de Detroit, publicado el 8 de mayo, se observa cómo se visten y luego caminan por las calles de Ferndale, Michigan, de manera alegre, bajo la divertida mirada de los vecinos.

Pero alegre no es sinónimo de improvisación. El T-Rex Walking Club sigue una serie de pautas para realizar sus caminatas. "No le decimos a nadie dónde vamos a caminar, dónde nos reuniremos o el momento en que vamos a caminar", explicó Ignash a la AP. Además, siguen los protocolos por el coronavirus: los disfraces están completamente cerrados y cada miembro usa un tapabocas. Además, el distanciamiento social es obligatorio por la naturaleza de los trajes.

"Muchos de nosotros somos muy grandes y tenemos colas muy largas. Por lo tanto, mantener el distanciamiento social es muy fácil", dijo Ignash, quien antes de la cuarentena, se dedicaba a cuidar perros.

Según el Detroit Free Press, uno de los primeros en reportar sobre este grupo, la mayoría de los integrantes del T-Rex también son miembros de La Orden Benevolente y Protectora de Elks, una organización social y caritativa privada, de 150 años de antigüedad.

Ignash, que está casada con David (el tiburón gris), le dijo al Detroit Free Press que ideó el club, tras ver un artículo sobre una pareja de adultos, en otro estado, que entretenía a niños encerrados caminando con sus trajes inflables de T-Rex.

Los caminantes aseguran que la idea final es alegrar a los residentes que permanecen en cuarentena como parte de la orden de quedarse en casa, impartida por la gobernadora, Gretchen Whitmer. "Esa es la razón por la que lo hacemos. Es muy inesperado. Y creo que la gente necesita algo un poco diferente para terminar el día ", concluyó Ignash.

Si vives en Michigan y quieres integrarte al T-Rex Walking Club, te tenemos malas noticias: no puedes, a menos que te llegue una invitación del grupo. Como podemos ver, es un club bastante selecto.