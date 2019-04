T-Mobile y Sprint posponen la fecha límite de su posible fusión

Chip Somodevilla/Getty Images

Un año después de haber anunciado su intención para fusionarse, T-Mobile y Sprint anunciaron este lunes 29 de abril que se pospuso la fecha límite para realizar la operación.

Según un documento interpuesto por T-Mobile ante la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos este lunes, la operadora señala que los participantes en el acuerdo pospondrán la fecha límite para combinar la tercera y cuarta telefónicas más grandes del país hasta el 29 de julio. Según T-Mobile, la fusión aún espera la aprobación reguladora del gobierno, específicamente del Departamento de Justicia.

En una entrevista por televisión, Makan Delrahim, líder de la división Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los reguladores aún están evaluando si la fusión de ambas empresas realmente permitiría la creación de una red 5G mejor y más rápida, reportó Reuters.

"No he tomado una decisión", le dijo Delrahim a CNBC. "La investigación continúa. Hemos solicitado algunos datos de las compañías que está por llegar. No tenemos un número de juntas restantes o una línea de tiempo establecida".