T-Mobile retrasa lanzamiento de 5G hasta la segunda mitad del año

¿Ansioso por subirte a la red 5G de T-Mobile? Pues tendrás que esperar un poco más.

Neville Ray, director de tecnología de T-Mobile, dijo en una entrevista que la compañía no lanzará formalmente su servicio 5G en sus primeras treinta ciudades sino hasta la segunda mitad de 2019. Hace un año, Ray le dijo a CNET que el lanzamiento sería durante la primera mitad del año.

Ray dijo que en aquel momento esperaba que los fabricantes de teléfonos y procesadores estuvieran listos para tener un teléfono que se pudiera conectar a su banda de 600 megahertz del espectro, que es la que utiliza el poder de la 5G en una buena parte del país. El primer teléfono inteligente 5G, el Galaxy S10 5G, de Samsung, utiliza una frecuencia alta compatible con las redes de Verizon, AT&T y Sprint. T-Mobile está desplegando las mismas bandas ahora, pero la cobertura es muy limitada para que la compañía pueda promoverla.

La declaración de Ray es el negrito en el arroz de la carrera 5G, mientras que los operadores avanzan para ser los primeros en utilizar la tecnología inalámbrica de próxima generación, la cual promete una red mucho más rápida y con mayor capacidad de respuesta. AT&T ya lanzó 5G en una docena de mercados, pero en áreas limitadas, mientras que Verizon tiene una red doméstica de 5G. Sprint, por su parte, dijo que planea lanzar 5G en cuatro mercados en mayo.

El retraso también subraya la complejidad de construir una red 5G y las apuestas que las compañías deben hacer sobre qué tipo de espectro pueden usar. Verizon y AT&T inicialmente defendieron el espectro de ondas milimétricas porque puede ofrecer velocidades muy altas, pero con un alcance limitado. T-Mobile optó por un espectro de banda inferior que tiene un pico más lento, pero una mejor cobertura.

Gran parte de la inversión inicial se destinó a dispositivos que utilizan un espectro de ondas milimétricas. Si bien Ray dijo que T-Mobile vendería el Galaxy S10 5G, no estaba seguro de si siquiera comercializaría los beneficios, ya que la implementación de la propia onda milimétrica de la compañía era muy limitada.

Además, aseguró que no le preocupaba que AT&T y Verizon avanzaran en la carrera 5G debido a la limitada gama de ondas milimétricas.

"No puedes llegar con el consumidor estadounidense y cobrarle una alta cantidad si solo funcionas en tres calles", agregó Ray.

Asimismo, Ray aplaudió a Sprint por al menos arriesgarse y asegurar que cubriría más de 1,000 millas cuadradas durante la primera mitad del año. Espera escuchar sobre los planes de cobertura de AT&T y Verizon.

AT&T presume su existente servicio y planes por venir.

"Nosotros ofrecemos la única red móvil 5G activa y con dispositivo actualmente y seguimos expandiendo nuestra cobertura y opciones en dispositivos. Me sorprende que ellos continúen ignorando nuestros planes anunciados de ofrecer una red móvil 5G de banda baja en el espectro este año con una cobertura nacional para principios de 2020", dijo por su parte un vocero de AT&T.

Verizon no estuvo disponible para comentar al respecto.

Ray agregó que la compañía irá a lo grande con la 5G durante la segunda mitad del año una vez que consiga un dispositivo que se pueda conectar en su banda de 600 MHz. Declinó comentar qué compañía sería el proveedor de dicho teléfono.

