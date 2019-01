T-Mobile tiene un programa Insiders para sus clientes más fanáticos

T-Mobile

T-Mobile aún no ha lanzado oficialmente su programa de pruebas beta, Magenta Insiders, pero ya sabemos un poco de qué se trata gracias a los muy entusiasmados clientes de la telefónica estadounidense.

Aparentemente, T-Mobile ha comenzado a seleccionar a una cantidad limitada de participantes para que estos colaboren con la operadora en el desarrollo de mejores productos y servicios para su creciente base de consumidores. Mediante Magenta Insiders, la compañía podrá recibir comentarios directos de sus suscriptores y, por otro lado, los clientes podrán probar funciones nuevas y recibir regalos exclusivos.

Los participantes iniciales de Magenta Insiders, por Reddit y Twitter, han comenzado a compartir el primero de estos obsequios, un nuevo Samsung Galaxy S9, y una camiseta de T-Mobile. Según la página de registro para el programa de pruebas, cada martes, los Insiders recibirán un regalo exclusivo si descargan el app T-Mobile Tuesdays.

Pero ese es el chiste. Aunque técnicamente el programa no se ha anunciado públicamente, los mismos invitados al programa han estado compartiendo la página de registro para que otros puedan inscribirse. Allí T-Mobile explica que tiene pocos puestos, que el programa no está disponible en todos los mercados, que solo una persona de cada cuenta compartida puede participar y que actualmente los participantes no pueden invitar a otros. T-Mobile sí sugiere que las personas interesadas se registren para poder ser considerados en el futuro.

Nota del editor: Hemos pedido más información de T-Mobile. Actualizaremos este artículo cuando respondan.