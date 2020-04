T-Mobile ofrece suscripción gratuita a Quibi

Quibi

T-Mobile anunció que ofrecerá a sus clientes una suscripción gratuita al servicio de entretenimiento por streaming Quibi, el cual se lanzará oficialmente en Estados Unidos el 6 de abril.

Quibi estará disponible de forma gratuita para clientes de T-Mobile con dos o más líneas en los planes Magenta y ONE, así como para los usuarios de los planes First Responder, Militares y Veteranos, y Magenta Plus 55. Los clientes de pequeñas empresas con hasta 12 líneas también obtendrán una suscripción gratis a Quibi. Esta suscripción, que normalmente cuesta US$4.99, incluye comerciales.

Los clientes T-Mobile que aprovechen esta promoción y se suscriban antes del 3 de abril podrán acceder a tres episodios adicionales de la serie de Jennifer Lopez Thanks a Million, por lo que al momento del lanzamiento, el 6 de abril, podrán ver seis episodios en lugar de tres.

A diferencia de otros servicios, Quibi ofrece videos exclusivamente para móviles y con duración máxima de 10 minutos. La plataforma también cuenta con la tecnología Turnstyle, la cual adapta automáticamente el contenido de formato vertical a horizontal, y viceversa. Según Quibi, la plataforma contará con 175 programas originales en su primer año, los cuales estarán divididos en las categorías de Películas, Sin guiones y Documentales.

Para el día de su estreno Quibi contará con series como Most Dangerous Game, protagonizado por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre); la serie Survive protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones), y el drama When the Streetlights Go On, protagonizado por Queen Latifah, solo por mencionar algunos.

Los clientes de T-Mobile que quieran aprovechar esta promoción lo pueden hacer desde el sitio Web mytmobile.com o desde la aplicación de T-Mobile para iOS y Android. El canje estará vigente hasta el 7 de julio de 2020.