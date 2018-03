T-Mobile mejora su plan de llamadas internacionales

Crédito: Claudia Cruz

Si llamas mucho al extranjero, puede que T-Mobile tenga el plan para ti.

El director general dede T-Mobile, Mike Sievert, anunció en un blog el jueves que la compañía va a expandir su plan internacional de llamadas y textocon una nueva opción de US$15, que incluirá llamadas de celular a celular a más de 30 países – incluyendo a Venezuela – y hasta 1,000 minutos de celular a celular a México. El plan entra en vigencia el 23 de febrero.

El plan complementa el actual programa Stateside, que cuesta US$10 al mes e incluye llamadas ilimitadas desde EE.UU. a más de 70 países, mensajes de texto ilimitados a más de 200 países y cargos de menos de 20 céntimos por minuto de celular a celular a más de 100 países. Los consumidores que escojan el nuevo plan de US$15 también tendrán las ventajas del plan original.

Sievert relacionó el anunció con el Mobile World Congress (Congreso Mundial de Dispositivos Móviles) en Barcelona la próxima semana y explicó que espera que los usuarios de T-Mobile “aprovechen su nueva libertad”. Los ejecutivos de T-Mobile no estarán en el evento, porque la compañía anunciará sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2013 el martes.

Sievert dijo que el nuevo plan está diseñado como respuesta a los consumidores del plan original que accidentalmente recibieron cargos inesperados al llamar a teléfonos móviles.

“Eso no es bueno”, dijo Sievert. “Eso no es Un-Carrier”, añadió usando la frase que la compañía utiliza para señalar que no se trata de un operador común y corriente (en inglés, "carrier" significa "operador").





Nota del editor: 21 febrero a las 8:00 PST: El artículo fue actualizado para incluir a Venezuela entre los 30 países.

Además, Sievert aseguró que no habido respuesta al plan internacional de T-Mobile, aunque Verizon Wireless sí introdujo mensajería gratis desde EE.UU. a un número internacional como parte de su plan “ Más de todo ”.