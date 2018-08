T-Mobile lanza nuevo plan ilimitado

T-Mobile presentó el lunes T-Mobile Essentials, una alternativa más económica a su plan T-Mobile One. Si bien los clientes aún obtienen datos ilimitados, llamadas y mensajes de texto, no hay ventajas como Netflix gratuito, datos internacionales o funciones de hotspot. Los planes comienzan en US$60 al mes por una línea o US$30 por línea para cuatro líneas, un descuento de US$10 por línea.

El plan Essentials estará disponible a partir del viernes, 10 de agosto.

El nuevo plan desafía la tendencia de las opciones más caras de los otros operadores. En solo las últimas semanas, Verizon introdujo un plan más alto para el usuario especialmente ávido de datos, mientras que Sprint y AT&T relanzaron sus ofertas de datos con opciones nuevas y más costosas. Algunos ofrecen nuevas funciones como capacidades de video o hotspot, pero en última instancia, todavía significa que estás pagando más por tu servicio. Estas movidas subrayan una desaceleración en las gangas agresivas del pasado.

Pero T-Mobile no está jugando ese juego. El director financiero de la empresa, Braxton Carter, dijo en una entrevista que la compañía no busca aumentar los precios y que preferiría seguir atrayendo clientes.

Al igual que el plan T-Mobile One, la compañía tiene el derecho de reducir la velocidad de tu conexión si te encuentras en un área con alta demanda de red. Los clientes deben superar los 50 gigabytes de datos antes de que el operador empiece a tomar medidas. También transmite videos a 480p o calidad de DVD.

Las tarifas de T-Mobile Essentials suponen que te registres para el autopago (o pago automático). Como la mayoría de los planes en la industria, renunciar al pago automático significa que debes pagar US$5 más por mes.

T-Mobile también dijo que su plan One Plus, que incluye transmisión HD, el doble de velocidad de datos en el extranjero y más beneficios, aumentará su asignación de datos de punto de acceso móvil al doble, a 20GB. El plan Plus cuesta US$10 más por línea cuando se agrega a un plan familiar, o US$15 más por una sola línea.