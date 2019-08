T-Mobile te regala un hotspot para que puedas probar su red

Alastair Pike / AFP/Getty Images

T-Mobile sabe muy bien que, incluso después de años de crecimiento y cambios, todavía tiene un problema de reputación. Muchas personas aún consideran su red de operadores inferior a rivales como Verizon y AT&T.

En un intento por cambiar esa narrativa, T-Mobile ahora ha vuelto a retomar su estrategia de ser un "Un-carrier" y está lanzando una promoción interesante: dará a los usuarios interesados que no son clientes actuales de T-Mobile un punto de acceso Wi-Fi gratuito (hotspot) y 30GB de datos para usar en su red LTE durante 30 días.

"El T-Mobile del pasado no es el T-Mobile de hoy", dijo Sarah Osmer, vicepresidenta de gestión de clientes y negocios de T-Mobile a CNET.

Como parte de la nueva oferta, las personas que tengan curiosidad por conocer T-Mobile, solamente deben ir a una tienda física de T-Mobile o al sitio de pruebas de red de T-Mobile y pedir un hotspot. No hay costo alguno y la compañía no solicita una tarjeta de crédito ni verificación de crédito. El operador solo te pedirá tu nombre, número de teléfono, dirección particular y correo electrónico, que T-Mobile dice que no usará con fines de marketing.

Cuando hayas terminado de usar el hotspot, que dejará de funcionar una vez que hayan transcurrido 30 días o una vez que alcances el límite de 30GB (lo que ocurra primero), puedes devolverlo a una tienda T-Mobile o dárselo a un amigo, que puede solicitar una tarjeta SIM diferente y comenzar una prueba por separado. También puedes conservarlo, si deseas.

T-Mobile

El hotspot en cuestión es un Coolpad Surf, un hotspot 4G LTE que regularmente se vende por US$72. Aunque carece de características como una pantalla, admite el espectro de 600MHz de banda baja de T-Mobile diseñado para una cobertura más amplia y un mejor soporte en edificios."Realmente estamos pidiendo a cualquiera que esté interesado, sin importar dónde viva en Estados Unidos, que pruebe T-Mobile", dijo Osmer.

T-Mobile ofreció anteriormente el programa Test Drive en 2014, dando a los interesados la oportunidad de usar un iPhone 5S durante siete días. Osmer dice que la compañía descubrió que las personas preferían mantener su número y teléfono regulares, por lo que está ofreciendo la opción de punto de acceso en esta ocasión.

Si bien la tarjeta SIM no funcionará si se coloca en un teléfono o tableta, Osmer dice que la compañía también está buscando ofrecer una opción eSIM que permita a aquellos con un dispositivo reciente como un iPhone XS probar su servicio a través de ese método. Esa oferta, sin embargo, no estará disponible hoy.