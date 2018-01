¡Cuidado! Hay apps peligrosos que fingen ser Telegram

Agrandar Imagen Symantec

Si estás en la Google Play Store y quieres bajar el app de comunicación Telegram, ten cuidado, porque hay un app con malas intenciones que te quiere confundir.

La firma de seguridad Symantec publicó esta semana un aviso en el que revela la existencia de un app llamado Teligram que pretende hacerse pasar por la aplicación rusa de mensajería instantánea. Sin embargo, la aplicación impostora no solo intenta engañar al usuario, sino también quiere monetizar su confusión.

Teligram, que solo tiene una diferencia en su nombre del app oficial, también homologa la descripción y el perfil de la página oficial del app. Una vez instalada la aplicación tiene una interfaz muy similar al app regular Telegram (imagen cortesía de Symantec insertada arriba).

Una de las pocas diferencias es que Teligram está anunciada como "Recién actualizada" (New version updated), quizá para confundir a los usuarios de que se trata una versión que deben descargar. Symantec asegura que la falsa app sí pudo cobrar víctimas.

A partir de que muestra la introducción, el app comenzará a mostrar publicidad para monetizar las descargas. La empresa no hace link a la página de descarga del app y dice que Google ya lo removió de la tienda. CNET en Español, en efecto, ya no ha encontrado el app en la búsqueda, aunque sí hay muchas aplicaciones con un nombre o logo similar a Telegram que parecen no tener ninguna relación con el app oficial.

Como siempre, Symantec cierra su reporte con varias recomendaciones básicas a la hora de descargar aplicaciones: verificar el perfil del desarrollador, mantener el sistema operativo actualizado, solo instalar apps desde fuentes confiables (como la Play Store o App Store), revisar los permisos que piden las aplicaciones, revisar la calificación y las reseñas.