El número de suscriptores de pago de todos los servicios de música en streaming ha superado, por primera vez, al de los suscriptores de Netflix, según un reporte de Busines Insider.

La fuente cita datos de Midia, un sitio de análisis del negocio musical, que asegura que en diciembre los servicios de música por suscripción sobrepasaron los 100.4 millones de usuarios de pago.

El dato toma valor porque los analistas han estado comparando desde 2012 el poder de Netflix -- de contenido visual -- con el de los servicios musicales como Spotify, Deezer, Napster y más recientemente Apple Music.

En 2015, por ejemplo, mientras que la industria global de músicos, IFPI, celebraba que Apple Music -- a pocos meses de su lanzamiento -- y Spotify habían obtenido 68 millones de usuarios de pago, el app de streaming famosa por series como Stranger Things y Orange is the New Black, comunicaba que había logrado 71 millones de abonados.

De los 100.4 millones de suscriptores a servicios musicales, Midia estima que 43.9 millones pertenecen a Spotify, 20.9 millones corresponden a Apple Music, 6.9 millones a Deezer, 4.5 millones a Napster y 1 millón a Tidal. El resto a otros servicios minoritarios.

El dato de suscriptores representa un crecimiento de 48 por ciento con respecto a 2015, cuando IFPI dijo que se habían logrado 68 millones. Según Business Insider, Netflix por su parte cerró 2016 con 87.8 millones, un 24 por ciento más que el cuatro trimestre del año anterior.

Si en 2015 Apple decidió plantar guerra a Spotify y hacer crecer rápidamente su servicio Apple Music, todo parece indicar que podría repetir la proeza ahora con los videos. Un reporte asegura que la compañía creará sus propias series, y que podrían ser emitidas también mediante el servicio musical.