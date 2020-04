Survive: La película de Quibi con Sophie Turner de Game of Thrones

Quibi

Tengo que empezar aclarando que no creo ser el público objetivo de Quibi. La nueva plataforma de streaming está pensada para un público (bastante más joven que yo) que consume contenido audiovisual principalmente en sus teléfonos y en raciones cortas. Quibi, que se lanzó este 6 de abril, ofrece películas en capítulos, además de documentales y series no guionadas. Todo ello dividido en cápsulas de menos de 10 minutos y que solo se pueden consumir mediante un app móvil, tanto en formato de video horizontal, como vertical.

Mi primera pregunta al oír hablar de Quibi fue: ¿tienen app para Apple TV? Estaba pensando en ver su contenido como hago con tantas otras películas y series: en la pantalla grande de mi hogar. La respuesta es que no.

Survive es una de las propuestas de Quibi de película en capítulos. En ella Sophie Turner (Sansa de Game of Thrones) interpreta a Jane, una joven que está pasando una temporada en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de salud mental. Hay personas con anorexia, bulimia, depresión, trastorno bipolar o, en el caso de Jane, tendencias suicidas. Jane da la impresión de haber mejorado y le dan el alta médica. Pero el avión que la tenía que llevar de vuelta a casa acaba teniendo un accidente y se estrella en medio de unas montañas nevadas. Ella y Paul (Corey Hawkins de Straight Outta Compton) son los únicos supervivientes de la catástrofe. La película en capítulos está basada en el libro homónimo de 2012 de Alex Morel y reflexiona sobre la relación que se establece entre estos dos desconocidos obligados a tratar de sobrevivir juntos.

Lo cierto es que los cinco capítulos, de los 12 en total que tiene Survive, disponibles para escribir esta crítica se dejaron ver sin dificultades. Todos ellos están diseñados sin artificios, ni diálogos complicados o sofisticaciones narrativas que le demanden mucho al espectador. La realización de la mayoría de sus minutos se ciñe a primeros planos del rostro de Turner. La joven Jane está pasando por situaciones complicadas y la cámara busca sus reacciones en todo momento. Cada capítulo de Survive acaba en una escena de suspense que deja al espectador con ganas de ver el siguiente.

En cada nuevo capítulo sabemos un poco más sobre la historia de Jane y qué la ha llevado a la situación en la que se encuentra mentalmente. Pero la película no acaba de empezar realmente hasta que se produce el accidente de aviación y vemos cómo tendrán que reaccionar ella y Paul ante las situaciones adversas. Los pocos menos de 50 minutos que he consumido hasta el momento de Survive se podrían resumir perfectamente en cuatro o cinco frases y no te perderías nada, excepto tal vez la sobreactuación de Turner llevándose las manos al pelo y tratando de expresar desesperación. Es poca la cantidad de acción contenida en cada capítulo.

Cada final de episodio de Survive me recordó el mismo truco narrativo que tradicionalmente han venido usando las series de televisiones generalistas o network, dejando al espectador en suspense para que no cambie de canal cuando se van a la pausa publicitaria.

Es cierto que Survive tiene también aciertos. Cada episodio ha sido realizado para tener sentido tanto si el espectador decide verlo en formato vertical, como horizontal. Y tal vez consumido en cápsulas pequeñas en un trayecto de metro (cuando volvamos a poder ir en metro) se valore más. Pero la película combina dos géneros (el retrato de una joven con depresión y una aventura de supervivencia) un tanto irreconciliables. Sobre todo porque Survive no da muestras de poder abarcar ambos temas de una forma comprensiva teniendo en cuenta su simplicidad narrativa.

También es una pena que Survive no se aplique la máxima de su personaje Paul: "Nada de dramatizar algo que no sea realmente un drama". Por el momento lo que más abunda en este título es el melodrama. No es que sus personajes no estén viviendo situaciones dramáticas, todo lo contrario. Sobre todo en el caso de Jane. Más bien es que el equipo de Survive no ha logrado transmitir ese drama que vive su protagonista más allá de los gritos y las lágrimas.

Pero, como he dicho, puede ser simplemente que yo no sea el público objetivo de Quibi. Habrá que ver cómo juzgan el tiempo y los espectadores a la nueva plataforma.

Survive se estrenó este 6 de abril en Quibi, coincidiendo con el lanzamiento de la plataforma. Cada día, de lunes a viernes, se estrena un nuevo capítulo de la película en Quibi.