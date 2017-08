Microsoft quiere que cambies de Surface cada 18 meses

Microsoft

Microsoft quiere que sus productos Surface sean más fáciles de comprar y actualizar, con un nuevo plan de financiación mensual denominado Surface Plus. Con el plan Surface Plus, los clientes en Estados Unidos pueden ahora adquirir productos caros como la Surface Laptop, Surface Pro, Surface Book y Surface Studio y pagarlos con un plan de pagos con interés cero durante 24 meses. Este programa está dirigido a estudiantes, educadores y empresas, según dijo la empresa en un comunicado oficial.

La parte más interesante es que tú puedes devolver el dispositivo original y actualizarte a uno nuevo después de 18 meses. Eso inicia un nuevo ciclo de pagos de 24 meses, pero no está claro en este momento cuánto crédito obtendrán los compradores (si los hubiera) de sus dispositivos devueltos.

Este plan es similar a los planes que has visto antes con AT&T, Verizon y otras compañías telefónicas que permiten a la gente pagar por nuevos teléfonos mensualmente y cambiarlos por nuevos modelos. Una versión para empresas, llamada Surface Plus for Business, permite términos de arrendamiento variable y actualizaciones cada 12 meses.

El programa Surface Plus comienza el 1 de agosto y está disponible en Microsoft Store, tanto en línea como en tiendas minoristas.