Una nueva y poderosa Surface Go 2 se filtra en pruebas de rendimiento

Microsoft prepara una nueva Surface Go que lanzaría este año y sería más potente que la acual.

Pruebas de rendimiento filtradas el lunes 2 de marzo revelan información de las especificaciones técnicas de la Surface Go 2. La filtración se reveló en Windows Latest, un sitio especializado en temas de Microsoft. La Surface Go 2 es una de las computadoras de Microsoft esperadas para esta primavera.

Según la información, la Surface Go 2 tendría un procesador Intel Core m3-8100Y; habría dos variantes, una con WiFi y otra con LTE y ambas versiones contaría con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento en estado sólido (SSD).

El nuevo procesador m3 sustituirá al Pentium Gold 4415Y presente en la Surface Go lanzada en 2018. Sin embargo, el sitio Windows Latest espera que Microsoft coloque un nuevo procesador Pentium Gold para una versión más barata de la Surface Go 2.

El reporte no menciona nada sobre el precio, pero espera que sea similar a los US$399 que cuesta la Go base. Microsoft no ha dado comentarios sobre el lanzamiento de una nueva portátil, pero rumores apuntan a un evento durante la primavera de este año.

Microsoft celebraría un evento para anunciar la Surface Go 2 y también la Surface Book 3. En ese evento la empresa podría revelar más detalles sobre sus nuevos productos flexibles, el Surface Duo y Surface Neo.