El Surface Duo de Microsoft no es un iPhone ni un Galaxy Fold –y esa es la idea

El mes pasado fue un aniversario algo extraño en Microsoft. En el verano de 2015, la canción "Bad Blood" de Taylor Swift y "See You Again" de Wiz Khalifa encabezaron las listas mientras las especulaciones sobre el iPhone 7 se disparaban.

Y ese mes de julio, Microsoft anunció uno de los traspiés más espectaculares de su historia.

Satya Nadella, apenas un año después de su mandato como presidente ejecutivo de Microsoft, anunció una pérdida financiera de US$7,600 millones para Microsoft debido a la fallida adquisición del gigante telefónico Nokia en 2013. Peor aún, 7,800 trabajadores perderían su empleo. Nadella prácticamente dijo en ese entonces que la empresa se alejaría del mercado de teléfonos inteligentes en un futuro cercano.

"Estamos pasando de una estrategia para hacer crecer un negocio de telefonía independiente a una estrategia para crecer y crear un ecosistema Windows vibrante que incluya a nuestra familia de dispositivos de primera mano", dijo Nadella en un correo electrónico a los empleados de Microsoft en ese momento. "Estoy comprometido con nuestros dispositivos propios, incluidos los teléfonos".

Resulta que ese no fue el final de las ambiciones telefónicas de Microsoft. Casi al mismo tiempo que la compañía estaba descartando a Nokia, un equipo dentro de Microsoft estaba ya tramando un plan para crear un nuevo dispositivo, uno que abarcaría lo que podría ser un teléfono y una tableta, y finalmente le daría a Microsoft relevancia en el mercado mundial de teléfonos inteligentes, estimado en US$1 billón y dominado por Samsung, Apple y Huawei.

El resultado de eso es el Surface Duo, un dispositivo de US$1,399 con un peso de 8.8 onzas y dos pantallas de 5.6 pulgadas cada una que se unen para formar una pantalla más grande con una bisagra en el centro. El diseño permite que quede desplegado, plano sobre una mesa. También puedes configurarlo como una tienda de campaña, con las dos pantallas hacia afuera. Puedes mantenerlo abierto como un libro, con las dos pantallas hacia adentro. Y puedes cerrarlo como una almeja. El enfoque de Microsoft va en contra de otros dispositivos plegables lanzados este año, incluido el Galaxy Z Fold 2 de Samsung, que está construido alrededor de una única pantalla interior de 7.6 pulgadas que se dobla cuando está cerrada. (Samsung aún no ha dicho cuánto costará, pero la versión anterior del año pasado tenía un precio inicial de US$1,980).

Microsoft Surface Duo: Vistazo a las entrañas del dispositivo doble pantalla

"Simplemente creemos que hay una nueva categoría aquí", me dijo Panos Panay, director del negocio de dispositivos de Microsoft, en una entrevista la semana pasada sobre el diseño único de Microsoft. "Sabemos cuánto más productiva es la gente en dos monitores".

La otra cosa que hace que el Surface Duo sea inusual es que no está potenciado por el software móvil de Microsoft, que salió de circulación en 2017. En lugar de eso, se ejecuta en una versión modificada de Android, el software de Google utilizado por casi todos los teléfonos inteligentes o tabletas que no provienen de Apple. También es notable que el Duo, a diferencia del Galaxy Z Fold 2 de Samsung, no es compatible con la tecnología inalámbrica 5G de próxima generación. Microsoft dijo que optó por omitir 5G como parte de una compensación para ahorrar batería y permitir que el dispositivo sea tan delgado como es, de 4.8 mm cuando está abierto (menos que los 6.1 mm del iPad Air). Cuando están cerradas, las dos pantallas se apilan una sobre otra, lo que hace que el grosor del Duo sea de 9.6 mm, o menos de media pulgada.

"Cuando lo diseñamos, la intención era: ¿cómo se hace algo tan delgado, hermoso, ligero y superelegante que cuando las personas lo tomen en sus manos puedan sentir esa emoción en el producto?", dijo Panay.

Este tipo de conversación sobre cambiar el mundo es típica de los ejecutivos de tecnología, y en particular de Panay, cuya presencia apasionada en el escenario en los eventos de Microsoft se destaca entre las personas de marketing típicamente robóticas que no se despegan del guión.

Sin embargo, está convencido de que el Duo tiene un lugar en nuestras vidas, ya sea que lo llames un teléfono o una tableta de doble pantalla, o como sea, como se debatió largamente el año pasado cuando fue presentado.

Panay nos mostró su propio Duo durante una llamada por videochat donde se podía ver el email en el lado derecho, y ESPN a la izquierda. Él intenta ocultar las invitaciones del calendario y los correos electrónicos mientras demuestra con entusiasmo cómo funcionan. "Creo que el mundo necesita avanzar creando un mundo más productivo y móvil".

Si le creemos o no probablemente es algo que tiene que ver con lo que pensamos de Microsoft. El editor de CNET Scott Stein, quien pudo jugar con un prototipo transparente que no tenía pantallas funcionales, dice que el Surface Duo es cómodo de sostener, tal como un libro. "Tampoco se siente como dos teléfonos pegados", dijo.

El Duo sale a la venta el 10 de septiembre, pero está disponible a la prevente en Microsoft, AT&T y Best Buy a partir de este miércoles 12 de agosto. Funcionará con las redes de AT&T, T-Mobile y Verizon Wireless.

Fallas y más fallas

Es fácil descartar a Microsoft, y muchas personas lo hacen. La empresa de 45 años es tratada como el estadista más viejito de la tecnología y hasta el propio Nadella admite con orgullo que su empresa no es genial. "Llegas a trabajar aquí no para ser cool, sino para hacer que otros sean cool", me dijo Nadella en 2018. "Quieres ser cool al hacer ese empoderamiento ... Es el resultado lo que importa".

Por lo tanto, aunque puede que no sea una empresa de moda, está valorada en US$1.54 billones, lo que la convierte en una de las cinco empresas más importantes del mundo junto con Amazon, Apple y la matriz de Google, Alphabet. Su software de Windows funciona con más del 80 por ciento de las computadoras del planeta y su software de productividad de Office está tan arraigado en nuestra cultura que la mayoría de mis amigos no conocen el nombre del software de la competencia gratuita de Google: solo dicen "La versión de Excel de Google "o "la versión de Google de PowerPoint". (Se llaman Google Sheets and Google Slides, pero incluso yo tuve que buscarlos para estar seguro).

Microsoft se convirtió en un monopolio tan poderoso que un juez determinó que la compañía violó las reglas antimonopolio en 2002. Pero el gobierno de Estados Unidos simplemente la reprendió y dejó que siguiera siendo Microsoft. "Ahora, la única forma en que Microsoft puede morir es suicidándose", escribió el experto de la industria Robert Cringely después del veredicto.

Se podría argumentar que también lo ha intentado.

El Surface Duo de Microsoft se encuentra en la cima de una alucinante pila de fallas, con incontables miles de millones de dólares perdidos en adquisiciones, distracciones y callejones sin salida.

En 2014, Microsoft adquirió Nokia, una compañía que estaba en apuros y que tuvo un papel muy importante en la construcción del teléfono celular como lo conocemos. Microsoft compró Nokia para entrar en el juego móvil después de perderse la revolución de los teléfonos inteligentes, y luego no pudo encontrar el éxito con Samsung, LG y HTC haciendo dispositivos con Windows Phone. Esos miles de millones no incluyen el fallido software Windows Phone que impulsaba sus teléfonos Lumia, los millones gastados en cortejar a los desarrolladores para que crearan aplicaciones para esos teléfonos, o los millones más repartidos en publicidad contra los líderes del mercado Samsung y Apple. (Y ya ni hablar de la oportunidad desperdiciada de Microsoft con el software Windows Mobile en 2000, que vio su fin en 2010).

Los fracasos en el mundo de los teléfonos no se detienen en Nokia y Windows Phone. También está el teléfono inteligente Kin para adolescentes, nacido de su adquisición en 2008 del fabricante de teléfonos Danger por un monto reportado de US$500 millones. El dispositivo fue tan impopular que fue retirado de los estantes de las tiendas apenas dos meses después de su lanzamiento en 2010.

Fuera de los teléfonos, las fallas más notables incluyen Bing, el motor de búsqueda que Microsoft lanzó en 2009 para enfrentarse a Google (hoy, tiene apenas el 6 por ciento de cuota de mercado en comparación con el 86 por ciento de Google). Y si no recuerdas el reproductor multimedia de Zune que lanzó para competir con el iPod, es probable que Microsoft prefiera que se quede ahí la cosa.

Afortunadamente para Microsoft, continúa obteniendo grandes cantidades de dinero de Windows, Office y sus servidores de almacenamiento y negocios como Azure para compensar esas pérdidas. En junio, Microsoft tenía US$133,000 millones en su alcancía, y eso a pesar del colapso económico causado por la pandemia de coronavirus.

Sarah Tew/CNET

Hoy en día, la tableta Surface de Microsoft está bien pensada y el software y los servicios que la ejecutan están a la altura de las expectativas.

La pregunta es si Surface Duo, un dispositivo que tomó cinco años y una cantidad incalculable de dinero para crear (la compañía no me dijo cuánto), será un jonrón como Office, bien considerado como Surface u otro despilfarro de dinero como con Nokia.

"Es el comienzo de una empresa completamente nueva para un nuevo factor de forma y no solo para Microsoft", dijo Panay. "Creo que es bastante impresionante".

Él y su equipo están especialmente entusiasmados con la filosofía que impulsó el diseño del Duo.

Pero Panay no es ingenuo. Sabe que no todo mundo saldrá a comprarlo el primer día, en parte debido a su diseño inusual y su enfoque en las tareas laborales. Las especificaciones de su cámara de 11 megapixeles no están a la altura de las de Samsung y Apple, y tampoco tiene bocinas estéreo, lo que lo convierte en un pobre competidor de los dispositivos de primer nivel con bocinas estéreo habilitadas para Dolby comercializados como excelentes máquinas para ver y reproducir medios.

Sin mencionar que un Surface Duo de US$1,399 es bastante difícil de vender con su precio superior en un día normal. Pero ahora está llegando en medio de una pandemia que ha provocado una de las mayores catástrofes económicas de la era moderna.

Pero si el Duo inspira a los teléfonos de la misma manera que el diseño delgado y la cubierta del teclado de Surface cambiaron la forma en que las empresas fabrican tabletas, estará feliz. Y para demostrarlo, señala que Microsoft está trabajando con Google para llevar las tecnologías desarrolladas para Duo a Android, de modo que otros fabricantes de dispositivos también puedan crear dispositivos similares. Eso incluye cosas como el software que Microsoft creó para administrar las dos pantallas una al lado de la otra y hacer que las aplicaciones también funcionen entre ellas.

"Los productos son un reflejo de las personas que los fabrican", agrega Panay. "Estos productos tienen nuestra alma y nuestro amor en ellos. Y esperamos que lo sienta".

Viendo el Duo

Cuando se hace la demostración de un nuevo dispositivo, Microsoft suele invitar a periodistas a sus instalaciones en Redmond, Washington, para que vean diversos prototipos, equipos de prueba y laboratorios con el fin de hablar sobre el contexto más amplio de su más nuevo dispositivo.

En 2019, mientras recorría el laboratorio de ingeniería Human Factors de la compañía, me topé con un control de Xbox más pesado que el estándar que yo había usado. También era más grande, con botones tan separados que tuve que estirar los dedos para tocar algunos de ellos. Carl Ledbetter, director de diseño en el laboratorio, dijo que está hecho para ayudar a sus ingenieros a comprender mejor cómo sostienen el control diferentes personas. En este caso, dijo: "Tú tienes cinco años".

La pandemia de coronavirus hizo que esos momentos divertidos fueran imposibles con el Duo.

Así es el laboratorio donde Microsoft diseñó las HoloLens 2

En esta ocasión, estoy viendo a través de una cámara Web la casa de Panay, luego veo una de las salas de presentación en las instalaciones de Microsoft, donde la compañía me asegura que los empleados están seguros y siguen las pautas de distanciamiento social. Trabajamos sobre problemas técnicos mediante el software de videoconferencias de Microsoft Teams y bromeamos sobre que si alguien debería lograr que estas conversaciones funcionen sin esfuerzo, deberían ser técnicos como nosotros.

Esta vez, no había filas de prototipos, sino que cuatro miembros del equipo de Panay se tomaron el tiempo para explicar el proceso de desarrollo del diseño delgado y de doble pantalla del Duo y la tecnología que lo hizo posible.

Scott Stein/CNET

Hacerlo más delgado significaba meter la electrónica a los biseles de las pantallas, por ejemplo. Pero luego los ejecutivos presionaron para que esos biseles también se redujeran. Las dos baterías integradas en Surface Duo son de diferentes tamaños (¿cuáles son los tamaños? ¿eso es algo poco común?) y detrás de las dos diferentes pantallas, por lo que Microsoft tuvo que crear tecnología especializada en administración de baterías para asegurarse de que se cargaran, descargaran y, en general, pudieran funcionar juntas de formas que nosotros, los usuarios, no nos diéramos cuenta. Y tuvieron que hacer eso con cables serpenteantes entre las bisagras.

La compañía invirtió mucho tiempo en esas bisagras, que parecen pequeñas esposas que conectan la parte superior e inferior de ambas pantallas. Las bisagras están diseñadas para moverse en 360 grados. Pero dondequiera que se detengan, deben permitir que las pantallas se asienten sin tambalearse. Se necesita mucho trabajo para hacer que una bisagra sea fácil de mover adrede, pero difícil de mover por accidente. Y aunque Microsoft dijo que han sido diseñadas para resistir "años" de uso, no ofrece más detalles.

"La miniaturización de la bisagra es fundamental", explicó Pavan Davuluri, un ingeniero veterano de Microsoft con 16 años de experiencia que también trabaja en los productos Surface de la empresa. Para que Surface Duo funcione, dijo que Microsoft tuvo que crear bisagras cada vez más pequeñas que se conectaran a las pantallas sin hacerlas demasiado gruesas.

Hay un conjunto de sensores de giroscopio para identificar dónde están ubicadas las pantallas en relación entre ellas, para que puedan mostrar una aplicación o un video de la forma en que sostiene el dispositivo. Asimismo, hay un software que anticipa el momento en que las personas se mueven entre ambas pantallas táctiles, arrastrando aplicaciones de una a otra con el dedo o un lápiz. El software también detecta cuando estás moviendo una foto u otro elemento de una pantalla a otra.

Los diseñadores de Microsoft también incorporaron señales visuales en Android para ayudarte a resolver las cosas. Puedes decirle a Duo que guarde una configuración de dos aplicaciones una al lado de la otra, para que puedas volver a ellas fácilmente cuando quieras. Cuando haces eso, el dispositivo crea un ícono especial en la pantalla de inicio que muestra un cuadrado gris dividido que es un poco más grande que una carpeta, con una aplicación a cada lado.

Microsoft regresa al mundo de los celulares con Surface Duo

Finalmente, el equipo de diseño de Panay trabajó para asegurarse de que las dos pantallas se alinearan perfectamente. Microsoft fabricó un poco más de pantalla debajo de cada bisel superior e inferior, y cuando los lados izquierdo y derecho del dispositivo se unen en la fabricación (está hecho en China) el área de visualización de cada pantalla se desplaza ligeramente hacia arriba o hacia abajo para que coincidan perfectamente. Luego, se calibran para emitir una luz y un color casi idénticos también.

"Las pantallas son como copos de nieve, no hay dos pantallas iguales", dijo Steven Bathiche, técnico de Microsoft que se enfoca en la manera en que interactuamos con nuestras computadoras como jefe del Grupo de Ciencias Aplicadas de Microsoft. "Cada decisión, cada innovación que hicimos, desde la relación de aspecto hasta los pixeles, fue sobre el diseño de un formulario móvil que lo ayudó a mantenerse en el flujo y ayudarlo a hacer más".

Cuando él piensa en el diseño de dos pantallas, Bathiche dice que es un homenaje a las revistas y libros, cuya relación de aspecto de 4:3 es similar a las pantallas en el Duo, y el iPad de Apple. Pero es diferente a la relación de aspecto de 16:9 que encontramos típicamente en un iPhone o al 19.3:9 en el recién anunciado Galaxy Note 20 Ultra de Samsung que triene un costo de US$1,300. No es una sorpresa que Amazon esté construyendo un Kindle para este dispositivo que imite la experiencia de leer un libro real.

"Hemos sido inspirados, fundamentalmente, por el papel de cuadernos, nos inspiramos en los moleskins y las pizarras", explica Bathiche.

Scott Stein/CNET

Cómo evitar el fracaso

Samsung

Entre las llamadas telefónicas con Microsoft, Scott Stein y yo discutimos aspectos del dispositivo que nos llamaron la atención. A Scott le gustó cómo se sentía en las manos el prototipo que le envió Microsoft. "He sido escéptico acerca de los dispositivos de doble pantalla y no estaba seguro de cómo me sentiría con el Surface Duo", dijo. Y sin embargo, incluso teniendo una unidad que no funciona, "Ya me estoy enamorando de la sensación de esta cosa".

Me intrigaba tener dos aplicaciones abiertas en dos pantallas diferentes, algo que los desarrolladores que trabajan en aplicaciones para mi iPad Pro de Apple no alcanzan a hacer bien. Me preguntaba si la conexión de en medio podría ser molesta, pero me acostumbré a la muesca en mi iPhone y los usuarios del Galaxy Fold me dicen que apenas notan el pliegue en su pantalla plegable.

"Es un dispositivo especializado que encontrará a un grupo de personas que lo amarán a muerte", dijo Bob O'Donnell, analista de Technalysis Research. O'Donnell asegura que le encanta el Samsung Galaxy Fold del año pasado que ha estado usando, particularmente porque la pantalla más grande le facilita el trabajo y ofrece un área más amplia para ver el texto.

Él aún no ha tocado el Duo, pero le preocupa que la unión de las bisagras le moleste a la gente, a diferencia del dispositivo de Samsung en que la única pantalla del dispositivo se dobla y no molesta. Eso sin mencionar que los fabricantes de dispositivos móviles Kyocera y ZTE han intentado construir teléfonos de pantalla doble en el pasado sin éxito.

Aún así, O'Donnell está listo para darle a Panay y sus bisagras el beneficio de la duda.

"Microsoft es lo suficientemente inteligente y ha pensado esto lo suficientemente como para desarrollar métodos de trabajo que la gente encuentre atractivos", dijo.

"Es un dispositivo especializado que encontrará a un grupo de personas que lo amarán a muerte". Bob O'Donnell, Technalysis Research

Panay quiere que sepamos que Microsoft no llegó a este diseño por accidente. Tampoco es una resurrección del fallido proyecto Courier, a pesar de que parece similar al prototipo de tableta de productividad de dos pantallas de Microsoft que se filtró en 2009. A diferencia del Surface Duo, el Courier ejecutó una versión de Windows, dependía en gran medida de un bolígrafo para realizar cualquier tipo de entrada y fue diseñado para que el usuario escribiera en la pantalla regularmente.

Con Surface Duo, Microsoft trata de lanzar algo genuinamente nuevo en una época en la que la mayoría de los teléfonos tienen el mismo aspecto y los que no, no han podido despegar.

Independientemente de las críticas que see le haga a Microsoft, el Duo es un tipo de dispositivo que ninguno de sus pares ofrece. Si eso es bueno o malo, dependerá de cada quien.

"Sabemos que el panorama de la telefonía móvil debe cambiar", dijo Panay. "Hay mucho más que puede suceder".