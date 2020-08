Tuve el prototipo del Surface Duo en mis manos y me estoy enamorando

Dentro de una pequeña caja blanca frente a mí hay un dispositivo que parece un librito. El logotipo de Microsoft está estampado arriba. Luego lo abro, doblándolo varias veces. Siento como si estuviera sosteniendo una pequeña libreta, hecha de vidrio y metal.

¿Qué hay dentro? Ninguna pantalla. Solamente circuitos y vidrio. Esta no es una versión funcional del Microsoft Surface Duo, que se presenta hoy 12 de agosto. Este es un prototipo especial traslúcido que la empresa me ha enviado por anticipado para poder ver sus circuitos y cómo funciona la bisagra.

Hacer análisis de productos en 2020 es una cosa rara, pero ningún producto que he visto este año ha sido más raro que el Microsoft Surface Duo. El retorno de Microsoft a los teléfonos toma la forma de un dispositivo Android de dos pantallas y bisagra que se parece a dos iPads unidas. Tendrá dos pantallas OLED de 5.6 pulgadas, que juntas forman un panel de 8.1 pulgadas y que se mantienen unidas por una bisagra especial que Microsoft dice ha estado en desarrollo desde hace años. Cuando cierras el dispositivo tiene solo 9.9 milímetros de grosor, y 4.8mm cuando está abierto. Pesa 8.8 onzas y costará US$1,399 en su configuración básica, co 128GB de almacenamiento. Los pedidos por adelantado comienzan desde el 12 de agosto y el producto se entregará a partir del 10 de septiembre.

He sido muy escéptico ante los dispositivos de dos pantallas, y no tenía idea cómo me sentiría ante el Surface Duo. ¿Pretenderá ser una versión más cara del Galaxy Z Fold 2 de Samsung? ¿O una extraña tableta Surface pequeñita de dos pantallas? ¿Algo más? No he podido usar un dispositivo funcional aún. En cambio, recibí esta unidad especialmente creada para poder ver sus entrañas. Es un poco absurdo pero, incluso, con tan solo sostener esto ya me estoy enamorando de como se siente esta cosa.

Ese sentimiento no es nuevo.

Me he equivocado antes



En 2004, recuerdo haber abierto un dispositivo de dos pantallas un tanto absurdo que pensé que seguramente iba a fracasar. Tenía un lápiz óptico. Prometía ofrecer el doble de área de visión para experiencias totalmente nuevas. Pensé que era una locura. Era la Nintendo DS, y pronto me di cuenta que era mucho más impresionante de lo que esperaba.

Sigo pensando en la Nintendo DS cada vez que veo otro producto con pantalla doble o flexible. Y pienso aún más en él ahora que sostengo el caparazón de la Surface Duo por primera vez. He visto el Galaxy Fold y el Moto Razr, y todas las otras tabletas y laptops que están apareciendo como la hierba. El Duo se parece más al Nintendo DS, o a una libreta mágica. Es chiquitito, pero no tan chiquito. Depende de si lo ves cómo una tableta o un teléfono, o una libreta digital un poco rara.

Hace un año, Microsoft hizo la promesa de reinventar la idea de la computación de doble pantalla con los Surface Duo y Neo. El Neo, con dos pantallas de 9 pulgadas, ha sido retrasada hasta 2021. Pero el Duo llegará en pocas semanas, más pronto de lo que se esperaba, quizá al mismo tiempo que la actualización del Galaxy Fold de Samsung y en medio de una pandemia que ha afectado los presupuestos de todos y cuando el uso de gadgets se ha vuelto aún más práctico.

El Duo es un teléfono, pero claramente Microsoft no quiere que lo veas así. Quizá resulte cierto lo que Panos Panay nos dijo a mí y a mi colega Ian Sherr la semana pasada, que el Duo está creando una nueva categoría.

¿Escéptico? Por supuesto

Le dije a mis hijos que iba a analizar un teléfono-tableta de dos pantallas de Microsoft y el mayor vio el dispositivo flexible que no funciona y dijo: "Qué raro". Pero a mi hijo menor le encantó. "Wow, ¿eso significa que puedes jugar dos juegos al mismo tiempo?".

Mi hijo mayor dice que su hermanito es un optimista, mientras que él es más realista. También es interesante escuchar cómo reaccionan dos niños que nunca han visto otro dispositivo de dos pantallas más allá del Nintendo 3DS.

La meta de Microsoft es claramente que esta idea tenga sentido desde la perspectiva del multitarea, ayudando a ayudar los problemas que tienen los teléfonos que están abrumados. Puedo decir esto: Estar atorado en casa con Zooms eternos mientras trato de trabajar me ha hecho más consciente que nunca de la necesidad de dispositivos con varias pantallas.

Esto es lo que la propuesta de Microsoft podría significar para la transformación del espacio de los dispositivos flexibles -- un espacio que aún no ha despegado, pero en el que Google, Microsoft y muchas otras empresas están tratando de competir usando dispositivos físicos que se doblan, e incluso wearables virtuales. ¿Acaso una pantalla extra solucionará los problemas que Microsoft ha tenido con los teléfonos, o hará que estos teléfonos evolucionen hacia otra cosa que la gente quizá ni siquiera necesite? ¿O acaso el trabajo que está haciendo Microsoft en cuanto a aplicaciones para dos pantallas el tipo de trabajo necesario que estos dispositivos necesitaban en primer lugar?

Dos pantallas: ¿Son mejor que una?

"Quizá resulte que se siente familiar porque hay esta cosa que se llama Windows", dijo Panay sobre el uso del Duo de dos pantallas. "La idea de que ahora puedo poner dos ventanas una junto a otra formalmente". Esa es la visión de Panay sobre lo que debe ser la experiencia con el Duo: familiar, no rara. O esa es la esperanza.

Por supuesto, el Surface Duo funciona con el software Android de Google, no con Windows.

Escucho esto durante una entrevista remota hecha en Microsoft Teams; también me dieron un tour del Edificio 87 de Microsoft, el mismo lugar donde se desarrollaron las HoloLens de Microsoft y que he visitado en persona.

Duo de Microsoft se basa en estudios que muestran que dos pantallas son más productivas que una, por lo que las dos pantallas se consideran como si fueran dos monitores portátiles. Por supuesto, esa ha sido la postura de todos los fabricantes de teléfonos o tabletas de dos pantallas. La posición de Microsoft es lograr que esas pantallas se vean tan amigables para el trabajo como sea posible, y hacer que el paquete completo sea fácil y cómodo de usar. Además, las pantallas están separadas, lo cual hace que el vidrio sea más resistente porque no se tienen que doblar, además de permitir trabajar con el lápiz óptico Microsoft Pen sin abollar la pantalla, según Steven Bathiche, quien lidera el grupo de ciencias aplicadas en Microsoft.

La proporción 4:3 de las dos pantallas OLED de 5.6 pulgadas cubre el aspecto del trabajo amigable, ya que la idea era hacer que las páginas Web y los documentos fueran legibles sin tener que ofrecer un formato raro y que se pudiera comparar con la experiencia de hacer el mismo trabajo en una laptop o tableta.

Las dos pantallas de 5.6 pulgadas combinadas crean una de 8.1 pulgadas, aunque esas pantallas aún están separadas por una pequeña ranura en el medio. Panay dice que el tamaño es perfecto para navegar la Web, aunque la costura transparente en el medio hace que no sea ideal para ver videos, necesariamente. Por esa razón, ver películas en grande no es parte de la promesa de Microsoft para Duo, aunque sí promueve ver un video en una de las dos pantallas mientras haces algo más en la otra.

Una cosa que encontré realmente interesante en el Duo es que se puede parar fácilmente en diferentes ángulos; por lo menos ese fue el caso con el modelo no funcional que tuve en mis manos. Lo sentí como un dispositivo en el que me gustará ver algo en una pantalla mientras tomo notas en la otra, similar el 3DS. Aunque eso depende de cuán útil o raro se sienta el producto final.

Apps: Funcionan, pero no todas son para doble pantalla

Los principales apps de productividad de Microsoft, que incluyen Outlook, Word y OneNote, funcionan en modo de doble pantalla y pueden reconocerse entre sí para que la información pueda fluir fácilmente entre los apps. Esto es similar al concepto de arrastrar y depositar que está integrado en los modos multitarea de dos apps en el iPad. Pero otros app de Android no contarán inmediatamente con ese nivel extra de detalle.

Los apps principales de Google, incluyendo Gmail y Drive, serán optimizados para el Duo pronto, aunque no tenemos una fecha exacta. Otros apps externos también serán optimizados para Duo, como el app de Kindle de Amazon, que contará con lectura de dos páginas. "La experiencia de lectura es loca", presume Panay. "Es como tomar un libro, pasar la página, va de derecha a izquierda, y te sumerges en él. Te enamoras".

¿Cuántos más apps se optimizarán al formato de Duo? Ese es el desafío cuando se cuenta con un dispositivo con una forma nueva y un nuevo sistema operativo, que, por cierto, ni siquiera Microsoft creó. El Duo, que ejecuta Android 10, se vislumbra como un concepto viviente del futuro para apps y dispositivos de doble pantalla.

Las ideas de doble pantalla y cómo Microsoft lidia con ellas en los apps influenciará el camino que recorrerá Surface Neo el próximo año, y quizá determinará el enfoque de futuros dispositivos. "Cuando construimos los API de doble pantalla para los desarrolladores, no solo los queremos para Duo", dijo Panay. "Cuando lleguen las dobles pantallas, y las pantallas plegables, queremos que esos API fluyan dentro de Android para que los desarrolladores puedan crear para todos los teléfono con dos pantallas".

No está claro, sin embargo, si los planes futuros de Google para los dispositivos de doble pantalla cuadren perfectamente con los de Microsoft. O si se trata de un matrimonio por conveniencia momentáneo, a medida que el pequeño grupo de teléfonos plegables y de doble pantalla se expanda en el próximo año.

"No te puedo decir en lo que está trabajando Google", dice Panay. "Pero sí creo que si las empresas desean subirse al vagón de las pantallas dobles o avanzar, nosotros estamos estableciendo los fundamentos para que las aplicaciones se expandan, para que roten en la dirección correcta, para expandir las pantallas para emplear las dos pantallas".

Los sacrificios: Grandes biseles y no tiene 5G

El hacer que Duo tuviera un diseño compacto implicó sacrificios: no tiene 5G ni Wi-Fi 6. Esto se debe a que, según el ingeniero de Surface, Pavan Davaluri, el desempeño de l abatería requerido para el tamaño de un dispositivo como Duo no existe.

"Hay algunas cosas fundamentales de 5G que deben existir para poder caber en un diseño de 4.8 milímetros", dice Davaluri. "Esa clase de tecnología no ha llegado a este punto. Es algo en lo que estamos trabajando activamente".

Los grandes biseles en la parte superior e inferior de las pantallas del Duo tampoco son ideales, ya que hay menos espacio de pantalla comparado con el tamaño del dispositivo. Davaluri concede que este ha sido uno de los sacrificios que se tuvo que hacer para hacer caber la batería y los componentes de Duo en un diseño tan esbelto. Microsoft se enfocó en la calidad de pantalla, en los mecanismos de la bisagra, el tamaño del dispositivo y el tamaño de la batería de la batería, en lugar de los biseles y 5G.

El Surface Duo se siente delgado. Un dispositivo no funcional que tuve en mis manos es más delgado que el iPhone 11 Pro cuando lo tenía abierto. Cuando está cerrado, es un poco más grueso, pero no se siente tan abultado como el Samsung Galaxy Fold cuando está cerrado. Tampoco se siente como si fueran dos teléfonos pegados. En sus dimensiones, se asemeja a un libro.

La parte frontal y trasera todas de vidrio se ven elegantes, pero su finalidad es para mejorar la recepción de la antena. El dispositivo cuenta con Gorilla Glass en todo el cuerpo, pero Microsoft no quiere dar ninguna aseveración sobre la confiabilidad de las pruebas de caídas. En cuanto a las bisagras, la empresa nos dice que debemos esperar "años" de uso, pero no tenemos un número específico de dobleces que puede aguantar.

Y más le vale que dure, porque este aparato no es barato: su precio inicial es de US$1,399.

Una sola cámara

La Surface Duo no parece tratarse de la cámara, en un mundo en que casi todos los teléfonos están repletos de muchas cámaras. El Duo cuenta con una sola cámara de 11 megapixeles en la parte interior, que puede convertirse en una cámara exterior si las pantallas del Duo se voltean. La cámara de f/2.0 tiene inteligencia artificial y modo retrato, y puede captar video 4K a 30 y 60 cuadros por segundo con video HDR y de cámara lenta. No tiene estabilización de imagen óptica ni otras funciones de zoom y enfoque que tienen otros teléfonos. No sé cómo se desempeñará la cámara, pero Microsoft claramente le quita el enfoque a esta función en el Surface Duo. Y, en un mundo que está más enfocado en la cámara que nunca, esto resulta incongruente.

Una herramienta más

Microsoft dice que el Duo es un dispositivo para algunos y no necesariamente para todos.

Panay tampoco quiere calificar al Duo como una nueva categoría de producto, porque en realidad no lo es. Es un teléfono Android. O una tableta.

Cuando sostengo al Duo en la mano, me da la misma sensación de cuando sostuve el primer wearable antes de que se popularizaran, o el primer celular antes del iPhone, o las primeras gafas de VR antes de Oculus. Los dispositivos de pantalla doble aún tienen que solidificar y fijar su identidad.

También me pregunto si en un mundo con pantallas en todas partes y que se está volviendo más virtual con VR y AR, ¿cuál es el propósito de un dispositivo de doble pantalla que puedes guardar en el bolsillo?

Steven Bathiche, quien lidera el grupo de ciencias aplicadas en Microsoft, lo pone de esta manera: "Todas las cosas son lo mejor para algo y lo peor para algo más".

"Veo un mundo donde tendremos más y más herramientas especializadas para realizar tareas", dice Bathiche. "Pero estarán conectadas por software y a través de la nube para hacer que se sienta que están trabajando como una unidad".

Para una empresa que crea herramientas profesionales caras como las gafas de realidad mixta HoloLens de US$3,500, no está claro cuáles serán los consumidores que se subirán al vagón de la Surface Duo. Pero, si consideramos al Duo como un concepto viviente de un dispositivo del futuro en el cual probar apps y construir un camino que otros dispositivos puedan seguir, tiene sentido. Solo que, por el momento, yo no sé si quiera subirme a este vagón.