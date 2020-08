Surface Duo es más caro que el Galaxy Note 20 Ultra, pero con más productividad

Richard Peterson/CNET

Microsoft anunció el precio de su nuevo celular Surface Duo, el cual marca el regreso de la empresa a la fabricación de teléfonos celulares desde los celulares Lumia (fabricados con la reconocida Nokia de la época) años atrás.

Lo sorprendente es que el Surface Duo es un celular que tiene un precio de US$1,399, cuenta con el procesador Snapdragon 855 del año pasado, no tiene NFC y tiene una única cámara de 11 megapixeles.

Lo sé, suena un poco patético, pero no descartes a este celular de Microsoft porque podría traer cosas muy interesantes al mercado, como sería más productividad que el Galaxy Note 20 Ultra o prácticamente cualquier otro celular.

Es cierto, a lo mejor la experiencia que ofrece el celular Surface Duo es similar a la que ofrecerían algunos teléfonos plegables, pero parece que la experiencia sería más fluida o menos rota. Claro, aún no he probado el Surface Duo para decirlo con certeza, pero esa ha sido la impresión que me ha dejado después de investigar prácticamente cada detalle que está disponible.

Admito que mi primera impresión del Surface Duo no fue la mejor, especialmente cuando supe su alto precio y que las especificaciones prácticamente no habían cambiado desde octubre del año pasado, fecha en la que se presentó por primera vez el Surface Duo.

Sabía que desde un comienzo la clave estaría en el software, pero no había visto ejemplos tan claros. Ahora, Microsoft publicó una serie de videos que muestra con más claridad el potencial de ese software y tengo que admitir que me dejó un poco emocionado e intrigado porque aunque se ve genial, falta ver qué tan bien funciona en la vida real y qué tan bien se adaptaría a mi uso diario.

Dicho esto, estas son algunas de las cosas más fascinantes que ofrecería el software y cierto, es más fácil ver para entender lo que ofrecen, así que puedes también ver los videos a continuación.

Las claves del software del Surface Duo

Apps abiertos pueden abrir por sí solos otros apps o ventanas relacionadas en la otra pantalla (estás viendo un mensaje de texto con un enlace, lo seleccionas y ese enlace se abre en la otra pantalla).

Múltiples ventanas de un mismo app (puedes tener dos ventanas del mismo navegador abierto)

Puedes crear grupos de apps para que se abran con un solo toque (algo presente en toda clase de celulares a través de diferentes apps de Android).

Lectura de libros más real (cada pantalla representa una página y al pasar la página es como si pasaras una página de un libro tradicional)

Puedes arrastrar ventanas o apps de una pantalla a otra con solo deslizarla, o puedes utilizar las dos pantallas con deslizarla y mantenerla hacia la mitad.

Hay algunas de estas cosas que pueden realizarse en teléfonos plegables como el Galaxy Z Fold 2, pero como es una sola pantalla la experiencia no está dirigida a ofrecer productividad, sino más espacio para el contenido.

Dicho esto, el Surface Duo estará disponible el 10 de septiembre y esperamos tener una unidad de prueba para saber qué tan emocionante o decepcionante es el Surface Duo.

En nuestro más reciente podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de cómo el Xiaomi Mi 10 Ultra vence al Galaxy Note 20, el éxito del Pixel 4A, la llegada del Motorola Razr 2 está muy cerca, Wear OS se actualizará pronto y también peden ver nuestro comparativo de cámaras entre el Galaxy Note 20 Ultra y el Galaxy S20 Ultra para conocer las diferencias.