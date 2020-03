La superluna de marzo se podrá ver el lunes y te sorprenderá

NASA/Kim Shiflett

La próxima superluna del año nos dará un espectáculo brillante este lunes 9 de marzo por la noche. La superluna ocurre cuando la luna llena está en su punto más cercano a la Tierra en su órbita, llamado "perigeo", haciéndola más brillante y grande que la luna llena normal.

La luna llena alcanzará su plenitud a las 10:48 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos el 9 de marzo, según el almanaque Old Farmer, y luego estará en su perigeo el lunes a las 11:31 p.m. hora del Pacífico, según la NASA. Sin embargo, si no planeas estar levantado a esa hora, tendrás otras ventanas de tiempo para verla. La luna se verá llena desde el domingo al martes en la noche.

Las lunas llenas reciben diferentes apelativos de acuerdo con el mes en que ocurren y dependiendo de diferentes culturas. La luna llena de marzo recibe diferentes nombres, según el famoso almanaque Old Farmer, e incluyen apelativos como luna de gusano o luna de cuervo —en español, a la luna llena de marzo se le conoce como luna de lenten.

Según el Almanaque mencionado, el nombre luna de gusano viene del hecho de que en muchas partes de Estados Unidos, en marzo es cuando se suaviza la tierra y empiezan a aparecer los deshechos de lombrices (sí, excremento). Eso alienta a los pájaros a buscar su alimento.

La próxima luna llena, además, también será superluna, y será el 7 de abril. La anterior superluna fue el mes pasado, durante el fin de semana del 9 de febrero. En septiembre pasado vimos una luna rara que no fue superluna, pero acaparó la atención por ser una luna llena que se vio en todo Estados Unidos el tenebroso viernes 13.