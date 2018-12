Super Micro: no hay evidencia de espionaje en productos de Apple, Amazon

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Super Micro, la fabricante de componentes que habría vendido a Apple, Amazon y otras empresas tarjetas madre con un supuesto chip de espionaje, dijo que no encontró evidencia de hardware malicioso en la más reciente investigación sobre el tema.

De acuerdo con Reuters, Super Micro dijo el martes a sus clientes que la nueva investigación, llevada a cabo por la empresa externa de investigación Nardello & Co, no arrojó evidencia de que sus productos en producción o productos anteriores hayan tenido hardware chino destinado al espionaje industrial, una conclusión que "no le sorprende", dijo Super Micro a los clientes.

La auditoría de Nardello & Co refuerza las declaraciones anteriores de Super Micro en la que dijo no haber encontrado evidencia de la presencia de un chip chino que habría sido colocado en los productos destinados a Apple y Amazon para realizar espionaje. Las empresas tecnológicas también dijeron que no tenían evidencia de acceso no autorizado a su información a través de esos productos.

Las investigaciones y comentarios de Super Micro, Apple y Amazon son a modo de defensa tras un incendiario reporte de Bloomberg que decía que China había tenido acceso a la información de las firmas tecnológicas a través del uso de un diminuto chip que no se había detectado.

Bloomberg publicó su reporte en octubre y desde entonces las empresas acusadas han criticado y negado categóricamente lo que asegura la agencia de noticias. La propia Apple ya pidió a Bloomberg retractarse del artículo, aunque la agencia apoya totalmente a sus reporteros e investigación.