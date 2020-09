Super Mario 3D All Stars: Tres juegos obligados para fans de Nintendo

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Un solo juego me logró enviar a 1996, 2002 y 2007 sin ningún viaje en el tiempo. Gracias, Super Mario 3D All Stars.

Durante la última semana he estado jugando , una edición limitada que incluye tres juegos del popular plomero de gorro rojo y overol azul: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) y Super Mario Galaxy (2007).

El lanzamiento de Super Mario 3D All Stars es para conmemorar el 35 aniversario del personaje. El juego es edición limitada y estará disponible solo por un tiempo. ¿Vale la pena? Definitivamente sí, ya seas un gran jugador desde hace varios años y fanático de la saga, o estás por mostrar los bellos inicios de Mario a tus hijos o un familiar.

Creo que es un juego que merece la pena estar en tu colección, bien guardado junto a tus títulos favoritos, pues ofrece justamente eso: tres de los juegos más icónicos del personaje. El título no es todo lo que incluye, pues también tiene la banda sonora de los tres juegos, aunque esto no me gustó mucho porque solo las puedes escuchar en la consola y me hubiera gustado tener la opción de bajarlos a mi computadora o teléfono y poder escucharlo ahí también.

Los tres juegos fueron retocados para verse mejor en las pantallas actuales, ya sea el de la misma Switch o en un monitor externo. Es obvio que Super Mario 64, con más de dos décadas de su lanzamiento, se verá viejito, pero sigue siendo igual de divertido y es un buen título para pasarla bien cuando tengas ganas de algo vintage. El juego obviamente muestra su edad con gráficos muy rectos, pero es muy divertido.

Me gusta la idea de poder jugar títulos de la Nintendo 64 (una de mis consolas favoritas de toda la historia) y en casa incluso todavía tenemos una para cuando se nos antoja jugar Goldeneye o Starfox 64. Obviamente es un experiencia un tanto afectada por el paso de los años a nivel gráfico, pero me gusta tener la posibilidad de seguir jugando esos juegos que disfruté en mi infancia y sobre todo en la Switch para jugarlo en mi sala —o donde quiera.

La misma experiencia de jugar excelentes juegos de mi infancia y adolescencia se traduce con los otros dos títulos disponibles en Super Mario 3D All Stars: Mario Sunshine y Mario Galaxy, dos de mis juegos favoritos.

La experiencia con estos dos juegos es similar: se trata de dos juegos optimizados para la Switch y aunque muestran su edad en los gráficos, son dos juegos imperdibles para los fanáticos de la saga o como una adición para los coleccionistas. Y si nunca has jugado alguno de estos dos juegos, el paquete es una buena oportunidad.

Conclusión

No vas a encontrarte nada nuevo, pero se agradece la llegada de tres grandes y espectaculares títulos a la Nintendo Switch. No solo es genial volver a jugar juegos que había olvidado desde hace años; también es grandioso la forma en que Nintendo recuperó los juegos, los optimizó y adaptó para la Nintendo Switch.

Ya sea para jugadores que disfrutaron de estos títulos en su edición original o para nuevos gamers, Super Mario 3D All Stars tiene diversión asegurada. Quizá hizo falta más contenido para complementar la experiencia de un juego edición limitada, pero con los títulos más icónicos de Mario, los tres bastarán para los fanáticos de hueso tan colorado como el gorrito del famoso plomero.

