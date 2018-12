Jefe de Google niega lanzamiento de un buscador censurado en China

El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo el martes que su compañía tomará un "enfoque cauteloso" para regresar a China –si es que alguna vez lo hace.

El gigante de las búsquedas ha sido criticado por su Project Dragonfly, que supuestamente llevaría un motor de búsquedas censurado a China. El proyecto ha enfrentado protestas y renuncias, así como críticas múltiples de organizaciones como Amnistía Internacional.

"No tenemos planes de lanzar en China. No tenemos un producto de búsquedas ahí", dijo Pichai durante una comparencia el martes que enfocada en las prácticas de negocios y privacidad de Google. Añadió que Google será "totalmente transparente" en cualquier plan futuro para ingresar a China.

Antes de estos comentarios de Pichai, varios legisladores mostraron su preocupación acerca de Dragonfly, el esfuerzo de Google por llevar un motor de búsquedas censurado en China y con el objeto de volver a ese país. En 2010, cuando la compañía inicialmente se fue del país, el cofundador de Google, Sergey Brin, quien creció en la Unión Soviética, citó el "totalitarismo" de las políticas chinas. Se supone que el nuevo producto censuraría ciertos términos que el gobierno chino considera poco favorables, al igual que búsquedas de números telefónicos de las personas.

El representante Kevin McCarthy (R-Calif.), líder de la mayoría en el Congreso, usó sus comentarios para subrayar sus preocupaciones sobre Dragonfly.

"Esta noticia representa la inquietante posibilidad de que Google está siendo utilizada para fortalecer el sistema de vigilancia, represión y control de China", dijo McCarthy. Y mencionó la salida de Google de China hace ocho años para evitar la censura y no comprometer su compromiso con una Internet libre y abierta.

"El pueblo estadounidense necesita saber si algo ha cambiado y si es así, que sea claro", agregó McCarthy.

Este es el comunicado que emitió Pichai a la representante Sheila Jackson Lee's (D-Texas) sobre Dragonfly:

No tenemos planes de lanzar en China. No tenemos un producto de búsqueda allí. Nuestra misión principal es proporcionar información de acceso a la información e información a un derecho humano importante, por lo que siempre estamos obligados en todo el mundo a esforzarnos para proporcionar información. Pero en este momento no hay planes para lanzar en China. Me comprometo a ser totalmente transparente, incluidos los responsables de la formulación de políticas, en la medida en que desarrollemos planes para hacerlo.