Olvídense de Suicide Squad 2. Según publicó The Hollywood Reporter el jueves, la película que James Gunn está escribiendo será un reboot con nuevos personajes, se llamará The Suicide Squad y ya tiene fecha de estreno en cines: el 6 de agosto de 2021.

The Hollywood Reporter también informó que el estudio Warner Bros. está en negociaciones con Gunn para que también dirija la película. Gunn dirigió las dos primeras películas de Guardians of the Galaxy para Marvel Studios pero fue despedido por Disney en 2018 tras hacerse públicos unos tuits escritos por el cineasta entre 2008 y 2009 en los que hacía mofa de temas como la pedofilia, las violaciones y los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York.

Gunn –quien dejó escrito un guión para Guardians of the Galaxy Vol. 3 que probablemente no sea usado– trabaja ahora para DC, la competencia de Marvel.

En las historietas el Escuadrón Suicida es un equipo de súper villanos de DC Comics. Desde su debut en 1959, en el ejemplar The Brave and The Bold #25, han aparecido 10 equipos distintos, variando sus integrantes. En total, son más de 100 miembros diferentes que han pertenecido a este grupo (ver galería). Así que Gunn tiene bastantes villanos para seleccionar un nuevo Suicide Squad.

En la primera Suicide Squad (2016), escrita y dirigida por David Ayer, los integrantes del Escuadrón Suicida fueron Harley Quinn, Deadshot, Rick Flagg, Captain Boomerang, Killer Croc, Katana, El Diablo y Slipknot.

The Suicide Squad se estrena en cines el 6 de agosto de 2021.

