Sugar Skulls de Discovery Kids celebra el Día de Muertos

Popo, Cate y Petl eran poderosos guardianes del inframundo, hasta que el hambre de poder los corrompió y la Muerte, su creadora, les impuso el castigo de ser tiernas calaveritas de azúcar por el resto de la eternidad.

Ese es el argumento de Sugar Skulls, la nueva serie de dibujos animados que arranca este sábado, 20 de octubre, en Discovery Kids y que durará hasta el 20 de noviembre.

Próximamente, prepárate para reír con Sugar Skulls una serie de animación de episodios cortos para niños de entre 7 y 10 años.

Sugar Skulls es un producto que deriva de la película Día de Muertos, película de 2017 que produjo el estudio de animación Metacube. Allí aparecieron por primera vez estos personajes.

La serie está hecha completamente en México. Es una asociación entre Roberto Gómez Fernández, Discovery Kids y Metacube. Si el primer nombre te suena familiar es porque se trata del hijo de Roberto Gómez Bolaños, el famoso "Chespirito".

"El Día de Muertos es de las manifestaciones culturales mexicanas más reconocidas en el mundo, me invitaron para la co producción de la película Día de muertos y en el proceso descubrieron que había una gran oportunidad de hacer extractos de algunos personajes que salen y hacer cápsulas que hablen de este día. Es fantástico no sólo por la tradición, sino por la animación digital", dijo Gómez Fernández el pasado 16 de octubre, en la rueda de prensa de la presentación de la serie.

Las travesuras de Axel no sólo terminan con la calma de las calaveritas, sino que también atraen la atención de la Muerte. Descubre su reacción este sábado 20 de octubre a las 10:57 a.m. por Discovery Kids.



💀💀💀#SugarSkulls pic.twitter.com/uby2APkt0O — Sugar Skulls (@SUGARSKULLS_OF) October 18, 2018

En total, serán 10 capítulos de un minuto de duración, como pequeñas cápsulas humorísticas.

Y qué mejor fecha para lanzar este producto audiovisual que a pocas semanas de Halloween y del Día de Muertos, que se celebra en México los primeros días del mes de noviembre.

A continuación puedes ver el tierno tráiler de Sugar Skulls.