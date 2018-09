Sarah Tew/CNET

El último esfuerzo de Apple por posicionar al iPad por encima de las Chromebooks diseñadas para los estudiantes no sólo llegó con una nueva tableta y un software actualizado, sino con varios accesorios especializados. Estos accesorios, anunciados por Apple durante su evento educativo en marzo pasado, están fabricados por Logitech, no por Apple: uno de ellos es la carcasa súper robusta con teclado llamada Rugged Combo 2, y una tentadora versión para niños del Apple Pencil llamada Logitech Crayon que cuesta la mitad de precio a solo US$50. Por ahora sólo están disponibles para que los compren los maestros, pero yo también tengo un par en mis manos para jugar con ellos y probarlos para ver cómo trabajan con la más reciente ––6ª generación–– iPad.

Nota: Ambos accesorios son para escuelas y maestros, no para los consumidores en general.

No soy un maestro, y no soy un niño. Pero decidí que los probaría como accesorios para el iPad, ya que he usado el Pencil y cientos de fundas para teclados de iPad. Y estos dos traen algunas buenas funciones extra que deberían tener las iPad.

El Crayon es genial

El Logitech Crayon de US$50 está hecho específicamente para funcionar sólo con el iPad 2018 de 9.7 pulgadas y no usa Bluetooth. Después de actualizarlo al iOS 11.4, el lápiz óptico recargable funciona automáticamente, siempre y cuando no exista un Apple Pencil que ya esté emparejado con el iPad. Es un lápiz óptico muy poderoso y es casi como un Apple Pencil ––con algunas diferencias. Algunas son para mejorar.

Cuando lo pongo en mis manos se siente mejor que el Apple Pencil, y su forma más gruesa y plana evita que se ruede sobre la mesa. Carece de sensibilidad a la presión, pero es tan rápido como lo es el Pencil, se siente extremadamente responsivo y también funciona muy bien en una buena variedad de ángulos; inclina, dibuja, y los trazos con tu lápiz serán más gruesos. Me gusta que puede recargarse con un cable Lightning normal, como los Apple AirPods (a diferencia del lápiz inserta-en-tu-iPad, que tiene una entrada de recarga). También se puede usar para navegar por iOS y hacer anotaciones al instante como lo hace el Pencil, utilizando accesos directos del Pencil que normalmente no son reconocidos por un lápiz óptico estándar o un dedo en la pantalla. Dice que su batería dura 8 horas con una carga, pero aún no he llegado a ese lapso.

El Crayon no necesita que lo conectes

"Simplemente, funciona", como dicen los clásicos. Una vez que tienes el software más actualizado en tu iPad, enciendes el Crayon con un botón lateral, y funciona con la iPad. Una vez más, está específicamente diseñado para funcionar con la iPad 2018 de sexta generación ––no funciona con ningún otro modelo de iPad––, pero funciona tan bien que prefiero tenerlo sobre el Pencil para que logres total satisfacción y una buena sensación.

La funda con teclado Rugged Combo 2: Grande y pesada pero protectora

La funda de Logitech diseñada para la escuela no es un juego: es una carcasa muy gruesa para el iPad. Se trata de un gabinete de dos partes, primero la guardas dentro de la funda de plástico y luego la deslizas dentro de un 'paragolpes' de goma con un soporte plegable. Es muy amigable con las mochilas, pero no es nada ligera. Sin embargo, parece perfectamente lógica para cualquier uso de mesa. Puedes quitarle el teclado, y tendrás un soporte para iPad con una inclinación muy agradable. Y se inclina hasta ángulos que funcionan muy bien para hacer dibujos con un Crayon. Logitech asegura que su carcasa es capaz de proteger a la tableta contra caídas de 4 pies. Lo intenté, funciona.

El teclado magnético 'quita-pon' no necesita cargarse o conectarse

Logitech siempre ha fabricado grandes teclados. Este accesorio cubierto de goma tiene una altura de tecla aparentemente de poca profundidad, pero las teclas sí bajan profundamente sobre la superficie. Es un poco suave para escribir, pero me acostumbré. La ubicación de la tecla es perfecta, y el teclado tiene todos los accesos directos adicionales. No tiene retroiluminación, y la base del teclado es un poco más grande (podrían haberle agregado fácilmente un mouse táctil, si los iPads lo permitieran). Pero la conexión magnética de formato 'quita-pon', que funciona mediante un cable Lightning Pass-Through y que viene en el estuche, le da a esta iPad un accesorio que se siente como las fundas Smart Connector de Apple para iPad Pro. Y es resistente a los derrames, lo cual probé rápidamente en la oficina arrojando una taza de agua sobre ella ––y, hasta ahora, muy bien.

La funda viene con un cable Lightning con puerto de conexión

A pesar de que la funda es pesada y voluminosa, un puerto Lightning para conexión permite que el iPad permanezca en el estuche. Puedes conectar el Apple Pencil para enlazarlo.

¿Qué es lo que realmente le falta? Un mouse táctil.

No, no puedes usar un mouse táctil en las iPads. Pero juste ese es mi punto: si esta funda con teclado pudiera navegar de alguna manera por la web y funcionar como los Chromebooks con los mouse táctil, se sentiría como si fuera un paquete perfecto. El equipo de Logitech hace lo que puede con las limitaciones de iOS. Pero, de lo contrario, sería un paquete ideal.

Los maestros pueden comprar estos accesorios para el nuevo iPad por US$49 el Crayon y US$99 la funda con teclado Rugged Combo 2, que en verdad, es mucho dinero para gastar además del costo del iPad. Pero no me importaría ver que el Crayon se convirtiera en un accesorio de iPad que a todos les gustaría usar, también.

