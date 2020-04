Studio Ghibli te regala fondos de pantalla para tus videoconferencias

Ahora que millones de personas se conectan al trabajo o la escuela mediante videollamadas para mantener la distancia social y evitar la propagación del coronavirus, los fondos de pantalla se han convertido en una extensión de nuestra personalidad.

Con esto en mente, Studio Ghibili publicó esta semana en su Web oficial una serie de fondos de pantalla que ya puedes descargar y que incluyen imágenes de diferentes películas que han hecho historia en la industria de la animación.

"Proporcionamos fondos de pantalla de trabajos de Studio Ghibli que se pueden usar en conferencias Web y otras ocasiones", dijo la empresa en un comunicado. "Los contenidos se agregarán secuencialmente". Las imágenes disponibles incluyen momentos de cintas como Kaze no tani no Naushika, Castle in the Sky, Princess Mononoke, Kari-gurashi no Arietti (2), Howl's Moving Castle, Ponyo y Kaguyahime no monogatari.

Descargar los fondos es muy sencillo. Al ingresar a la página, verás 8 fondos (cada día se incluirán otros). Te posas sobre el que más te guste y lo descargas como un archivo jpg.

El estudio dice que es posible ajustar el tamaño de la imagen de acuerdo con la aplicación de conferencia que utilices.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Resulta curioso que por ahora no estén disponibles fondos de la obra más reconocida de Studio Ghibli: Sen to Chihiro no Kamikakushi, que en el mundo de habla hispana se conoce como El Viaje de Chihiro. De todas maneras, en la página nos piden que "tengamos paciencia", para esperar por nuevos fondos.

Ahora, si una vez que descargas la imagen no sabes cómo cambiar un fondo de pantalla para tus videoconferencias, en CNET en Español realizamos una guía, paso a paso, para orientarte.