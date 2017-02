Studio Ghibli confirma que Hayao Miyazaki dirigirá un nuevo largometraje

Jubilarse no está entre los verbos favoritos del director japonés Hayao Miyazaki, de 76 años de edad. Toshio Suzuki, productor del legendario estudio de animación Studio Ghibli, confirmó oficialmente hoy viernes que Miyazaki está trabajando en un nuevo largometraje de animación.

Miyazaki, uno de los animadores más reverenciados del mundo, había anunciado su retiro de la dirección de largometrajes en septiembre de 2013, debido al lento proceso de producción de la tradicional animación 2D, que requiere alrededor de cinco años para completarse.

Suzuki hizo el anuncio en una entrevista promocional de la película más reciente de Studio Ghibli, The Red Turtle, que está nominada como mejor filme animado al premio Oscar, cuya ceremonia tendrá lugar este domingo en Los Ángeles, California.

Según reseñó la página Web Polygon, un reportero de Kyodo News estaba presente en la entrevista a Toshio Suzuki y difundió la noticia a través de su cuenta en Twitter.

BREAKING: Studio Ghibli producer Toshio Suzuki confirms that Hayao Miyazaki is currently working on his next feature length film