El streamer Ninja le da un duro golpe a Twitch y se cambia a Mixer

Richard Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja en el mundo de los videojuegos, le acaba de dar un golpe muy duro a Twitch, la plataforma que ofrece un servicio de streaming de video en vivo propiedad de Amazon.

Este 1 de agosto se anunció que Ninja deja Twitch, donde acumulaba más de 14 millones de seguidores, para pasarse a Mixer, una plataforma de streaming propiedad de Microsoft. Por el momento, se desconocen los detalles del acuerdo económico.

El propio Ninja anunció el movimiento en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 4 millones de seguidores, con el siguiente video:

"He estado aferrado a esto durante bastante tiempo y estoy muy emocionado de que todos lo sepan. Transmitiré en Mixer a tiempo completo ahora y honestamente no tengo palabras. Me estoy volviendo loco de la mejor manera. Siento que voy a volver a las raíces del streaming", dice en el video.

Ninja, de 28 años de edad, afirmó que sus transmisiones serán "exactamente las mismas", de manera que debería seguir compitiendo en Fortnite, videojuego que le hizo famoso y donde compartió partidas con algunos famosos como los raperos Drake y Travis Scott y el jugador de fútbol JuJu Smith-Schuster.

"Estoy increíblemente agradecido por las oportunidades que me ha brindado Twitch", dijo Blevins a The Associated Press. "Pero al mirar el siguiente paso en mi carrera, quería estar en algún lugar que me permitiera ampliar los límites de los juegos y lograr objetivos más grandes dentro de la industria. Mixer me proporciona más formas de conectarme con mi comunidad ".

En una declaración a la AP, Twitch dijo: "Nos ha encantado ver a Ninja en Twitch a lo largo de los años y estamos orgullosos de todo lo que ha logrado para él y su familia, y la comunidad de jugadores. Le deseamos la mejor de las suertes en sus esfuerzos futuros".

Mixer se lanzó en 2016 y reúne a más de 10 millones de usuarios, una cifra que está muy lejos de los 100 millones de Twitch, que se lanzó en 2011. La gran diferencia entre ambas, según AP, la establece el manejo de usuarios "tóxicos", pues en Mixer es más estricto el comportamiento, evitando comentarios ofensivos. Igualmente, una de las ventajas que muestra Mixer es la posibilidad de intercambiar roles entre jugadores y los fanáticos.

Según el New Post, Ninja debutará en Mixer este viernes 2 de agosto, desde Lollapalooza, el festival de música que se realizará en Chicago. Allí espera que se le una Kyle "Bugha" Giersdorf, el joven de 16 años que ganó US$3 millones el domingo por ganar la Copa Mundial Fortnite.