H&M crea una línea de ropa de Stranger Things inspirada en los años 80

Erin Carson/CNET

Es sábado en la mañana y me dirijo a un centro comercial en Louisville, Kentucky, con una misión doble: encontrar un vestido para la boda de un amigo y probar cuánta vestimenta sea posible de la línea de ropa de Stranger Things en H&M antes de que un empleado de la tienda me persiga como si fuese un furioso Demodog de la serie de Netflix.

En efecto, la serie de horror y aventura ambientada en los años 80 Stranger Things inspiró su propia línea de ropa en la cadena de tiendas. Al igual que la serie, esta línea de ropa es un guiño nostálgico a la década de los grandes cortes de pelo, brazaletes y Gorbachev. Ahora, puedes sentirte que eres asiduo de la piscina comunitaria de Hawkins, Indiana, sitio que visitaremos cuando la serie acerca de un grupo de amigos que combate monstruos de otra dimensión regresa para su tercera temporada el 4 de julio. Estoy muy preparada para esta tercera entrega, pues he estado obsesionada con el show desde la primera temporada.

Entro en la tienda y no pasa mucho tiempo antes de que identifico lo que parece ser una de las prendas principales: un traje de baño rojo de una pieza con un logotipo de salvavidas en el frente que quizás hayas visto en uno de los tráilers de tercera temporada. De inmediato, me imagino vistiéndolo y, para mi absoluto horror, siendo confundida con una salvavidas.

Dejemos esto claro de una vez: no estoy aquí para salvarlos a ustedes.

Menos mal que no hay alguno de mi talla. Pero atisbo todo lo que hay en los estantes de Stranger Things y regreso al probador de damas.

Reproduciendo: Mira esto: Las 5 series que no te puedes perder si te gusta 'Stranger...

Esta no es la primera incursión de Stranger Things en el terreno de la mercadotecnia y de la alianza con marcas comerciales. Coca-Cola trajo de regreso su notoria bebida New Coke al promover el show. Burger King ofrece una hamburguesa Whopper del Upside Down (oh la la). Y Nike desarrolló una línea de zapatos deportivos y ropa de ejercicio en honor a Hawkins. Stranger Things no es la única serie que participa en promociones cruzadas. Adweek reportó que Game of Thrones hizo alianzas con más de 100 marcas, incluyendo Mountain Dew, la Cruz Roja, OkCupid, Oreo y MeUndies (ropa de interior con dibujos de dragones).

Erin Carson/CNET

La primera pieza que me pruebo es un top corto negro con el logotipo de "Hawkins, Indiana" en rosado y verde que gritan a todo pulmón que son de los años 80 como la coleta de Billy Hargrove.

Un dato divertido: Una curiosa batalla de superioridad existe entre Louisville e Indiana. Lo que hizo Indiana (a un puente de distancia) para merecer los chistes y los comentarios sarcásticos de sus hermanos del sur, aún no lo he determinado, pero no estoy completamente segura de que llevaré "Indiana" estampado en una camiseta y confiar en que la gente sabrá que es una referencia a la serie de Netflix.

También llegué a la conclusión de que lo mejor es no formarme una opinión sobre los tops cortos hasta que hayan pasado de moda.

Siguiendo mi recorrido por la tienda, me probé un traje de baño de dos piezas con un patrón tropical (hojas de monstera, palmas y flores) y combinarlo con unos pantalones deportivos cortos de color rojo que también promovían mis falsas destrezas como salvavidas.

Los pantalones cortos son suaves y cómodos. El traje de baño tiene el corte de un bañador que tengo; y me gusta el patrón de diseño porque en esta fase de mi vida, compraré cualquier cosa asociadas con hojas de monstera. Vajilla decorativa. Zapatos. Un planta monstera real.

Viéndome en el espejo, me di cuenta que puedo perfeccionar este look con dos piezas contundentes de Stranger Things si deseo llevar al máximo mi fanatismo por Eleven, Hopper y enredaderas viscosas. La línea incluye una visera traslúcida roja y chanclas blancas de goma espuma con el logotipo del show en ellas. Imagino cuál personaje sería el más probable que las usara. Probablemente sería Steve. Mejor aún, Steve y Dustin se comprarían un set de ellas que hiciera juego.

Permítanme que haga una pausa aquí.

H&M

Tengo una breve pero significativa trayectoria como alguien que compra ropa estampada con marcas de entretenimiento. En primer grado de primaria, tuve unas zapatillas deportivas con Silvestre y Piolín en los costados. Eran la comidilla del patio de recreo por al menos una tarde entera. En el segunda año de secundaria tuve una sudadera de Superman que usaba al menos una vez a la semana.

Pero, la mayoría de las veces, crecí siguiendo la sabiduría de mis padres, quienes me advertían que si iba a ir por allí con un logotipo estampado en mi pecho, alguien debería pagarte por ello.

Por mucho que aprecio los esfuerzos de mis padres por obstaculizar al Sistema, este es muy eficiente en la tarea de atraer a personas que desean hacer una declaración sobre quiénes a través de los que les gusta impreso en ropa y accesorios.

Por ejemplo –y esto es un hecho– a principios de la década del 2000, no se te permitía asistir a la escuela pública secundaria a menos que tuvieras una camiseta polo con el logotipo Aeropostale. Y recibías puntos extra por llevar un collar de conchas de puka.

No fijé las reglas entonces y, ciertamente, no las establezco ahora.

Pero volviendo a la situación con la visera y las sandalias. El ala de la visera emite un brillo rojo que hace que parezca que tuviste una insolación. La banda interior dejó una marca en mi frente, y las chanclas parecen susurrar que no pueden esperar a que descienda por unas escaleras mientras las uso.

El estilo Hawkins de pies a cabeza se siente como algo un poco exagerado, igual a un baile escolar que se ha prologando par de canciones de más.

Hay algunas pocas que evito cuando se trata de la moda. Estas incluyen ahogarme en un mismo tipo de telas y ropas que luego te dificultan ir al baño a orinar.

Es la hora de hablar del mono de trabajo (overol).

Es la última pieza que me pruebo. Esta tiene el mismo patrón del traje de baño de dos piezas que probé anteriormente. Me lo pongo y, para mi sorpresa, me calza perfectamente, los shorts no son demasiado cortos y la tela no está demasiado hinchada alrededor del trasero.

Pienso… Pienso en que me gusta. Además, creo que Eleven vestiría un mono de trabajo (overol) similar.

Tras una inspección más profunda, me doy cuenta de que las grandes flores rojas mezcladas con las exuberantes hojas verdes son Demogorgons -- aterradores monstruos de Stranger Things -- con la boca abierta.

La belleza puede encontrarse en todo, ¿no es así?

H&M

Quizás se deba a las hojas de monstera, pero me gusta el overol, y estoy segura de que nadie sabrá qué es lo que está mirando a menos que estén buscando a gente con overoles estampados con Demogorgons. ¿Sigue siendo ropa de marca? Por supuesto, pero no de una manera que te convierte en una valla andante.

Por lo tanto, estoy tentada a jugar según las normas de mis padres... incluso si técnicamente estoy entregando US$17.99 al Sistema.

Con esto, devuelvo mi ropa de Hawkins a la recepción del probador de ropa, agradecida por deshacerme de esa visera de plástico y me dirijo al cajero.

Sin embargo, si me ves este verano, hazme un favor y no menciones a los Demogorgons.