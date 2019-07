Stranger Things: Las preguntas que dejó la tercera temporada

Netflix

Con una trama celosamente guardada, la tercera temporada de la serie Stranger Things ya fue estrenada el 4 de julio en Netflix y muchos espectadores madrugaron para ver los nuevos episodios y evitar así que las redes sociales les hicieran spoilers de la trama.

Si ya hiciste un maratón de episodios y culminaste la tercera temporada de la serie, debes haberte quedado algo curioso o intrigado por cómo concluyeron algunas tramas y el destino final de algunos personajes. Incluso hay una escena postcréditos, que de seguro generará muchas teorías. Si ya viste completa Stranger Things, puedes proseguir la lectura; de lo contrario, te toparás con spoilers importantes del show.

Eleven y sus poderes

Una de las grandes sorpresas de la tercera temporada es que, tras la herida en la pierna que le causa el Mind Flyer (el desollador de mentes), Eleven (Millie Bobby Brown) pierde sus poderes. Intenta comprimir con la mente una lata de New Coke y nada, no puede. En la tercera temporada, Eleven no puede vencer al monstruo proveniente del Mundo al Revés. ¿Habrá perdido sus poderes para siempre? Lo único positivo: ¡Adiós a las hemorragias nasales!

¿A dónde fue Hopper?

Al explotar la máquina de los soviéticos y cerrarse nuevamente la puerta al Mundo al Revés, el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) está desaparecido. Hay quienes creen que murió y otros piensan que el estallido lo lanzó por el portal a la otra dimensión, como sucedió con Eleven al final de la primera temporada. ¿Está Hopper en el Mundo al Revés? Si es así, ¿cómo podrá escapar?

¿Dónde están los soviéticos?

La gran interrogante: ¿cómo pudieron los soviéticos, en plena Guerra Fría, construir en Hawkins, Indiana, un laboratorio secreto gigantesco bajo tierra, cuya sola construcción debía haber costado millones de dólares y cientos de obreros trabajando día y noche?

Además, cuando llega el Dr. Owens (Paul Reiser) acompañado de cientos de soldados al laboratorio secreto soviético, apenas minutos después de que se activaran las alarmas, ya no hay ningún soldado o empleado ruso en el lugar. Todos desaparecieron. ¿Cómo cientos de espías soviéticos lograron escapar del cerco estadounidense? ¿Había acaso un portal para llegar a la Unión Soviética?

¿Quién es 'el americano' preso?

En la escena postcrédito del episodio final, la acción se traslada a la distante Kamchatka, en el extremo oriental de la entonces Unión Soviética. Dos soldados descienden por unas escaleras que parecen adentrarse en las profundidades de la Tierra.

Llegan ante las puertas de unas celdas y, cuando uno de los soldados va a abrir la puerta, el otro le dice: "El americano no". Van a la celda contigua y de allí toman a un prisionero. ¿Quién es el "americano"? ¿Qué hace un prisionero estadounidense en una prisión en la Rusia profunda? La teoría plausible es que sea Hopper, quien sobrevivió a la explosión y fue encontrado por los soviéticos.

Netflix

El regreso del Demogorgon



La gran revelación de la escena postcrédito es que los soldados en Kamchatka, Rusia, conducen a un prisionero a una celda con fuertes barrotes, lo lanzan en su interior, cierran la puerta luego y esperan; poco después, se abre una trampilla y de ella emerge un Demogorgon, como el visto en la primera temporada. ¿Cómo los soviéticos encontraron y atraparon a un Demogorgon? ¿Lograron abrir finalmente un portal al Mundo al Revés? ¿Con qué propósito hacen estos experimentos? Es 1985 y Estados Unidos y la Unión Soviética están en plena Guerra Fría, por lo que cabe imaginar que Rusia querrá saber si puede usar al Demogorgon como un arma.

¿A dónde se mudan los Byers?

Tras la desaparición de Hopper, Joyce Byers (Winona Ryder) vende su casa y monta todas sus pertenencias en una furgoneta para irse a otra ciudad. Con ella viajan sus hijos, Will (Noah Schnapp) y Jonathan (Charlie Heaton), así como Eleven. Si la familia Byers abandona Hawkins —¿quién podría culparlos?—, significa que los amigos estarán separados y las historias que protagonicen no tendrán como epicentro a Hawkins.

Netflix

El paradero de la gorra de Dustin

En la tercera temporada, vemos a Dustin siempre con gorra, pero ya no es la célebre gorra azul, roja y blanca de las previas temporadas. Ahora usa una verde y amarilla con el logotipo del campamento científico al que acudió durante un mes: Camp Know Where.

En la escena en la que vemos la habitación de la novia de Dustin, Suzie, en Salt Lake, Utah, la cámara hace un paneo y vemos cuáles son los intereses de Suzie: un clarinete, una partitura musical, un póster de The Wizard of Oz y un ejemplar de la novela A Wizard of Earthsea, de Ursula K. Le Guin. Y en el fondo de la imagen, sobre un armario, es fácilmente reconocible la gorra roja, blanca y azul de Dustin.

El rostro del Dr. Owens

Cuando el Dr. Owens contempla el muro a través del cual los soviéticos intentaron abrir un portal al Mundo al Revés, el rostro del científico es de profunda preocupación. No es la cara de alguien que siente que impidió un desastre. Es el semblante de quien sabe que el peligro permanece y que el portal con el Mundo al Revés volverá a abrirse.

La tercera temporada de Stranger Things está disponible actualmente en Netflix