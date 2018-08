'Stranger Things' no quería usar estrellas de los años 80 en su elenco

De las consolas Atari pasando por las salas de juegos arcade hasta los disfraces de Halloween inspirados en la película Ghostbusters, la exitosa serie de Netflix Stranger Things se deleita en su ambientación de los años 80 del siglo pasado. Pero los creadores del programa, Matt y Ross Duffer, afirman que ellos no tenían la intención de abarrotar su elenco con rostros icónicos de los años 80 sino que fue algo que simplemente sucedió.

Winona Ryder, quien interpreta a Joyce Byers, protagonizó algunos éxitos de los años 80 como Heathers, Lucas y Beetlejuice. Paul Reiser, quien encarna al Dr. Sam Owens, fue la estrella de la serie My Two Dads y del filme Aliens en esa década. Y Sean Astin, quien dio vida al novio de Joyce, Bob Newby, participó en The Goonies, The War of the Roses y otras películas.

"No queríamos pasarnos de simpáticos al incluir en el elenco a iconos de los años 80", añadió Ross Duffer en un video centrado en el reparto publicado el viernes por Netflix. Pero a pesar de que Reiser y Ryder ya estaban en el programa, dijo que junto a su hermano decidió agregar a Astin al elenco de la segunda temporada. "Sean fue demasiado para nosotros como para resistir".

Tener tantos nombres familiares en el set de rodaje fue abrumador, incluso para los creadores.

"Un día estábamos en el laboratorio y David Harbour [el jefe de policía Jim Hopper] estaba allí y luego Winona estaba allí, Sean Astin estaba allí y entonces llegó Paul Reiser", recuerda Matt Duffer. "Mi mente explotó temporalmente. ¡No podía dirigir! Ni siquiera podía pronunciar las palabras".

No esperes que las influencias de los años 80 desaparezcan en la tercera temporada, que se desarrolla en 1985. Entre los nuevos integrantes del elenco se incluyen Cary Elwes, protagonista en 1987 de la película The Princess Bride; Jake Busey, cuyo padre Gary Busey protagonizó Lethal Weapon en 1987; y Maya Thurman Hawke, cuyo padre Ethan Hawke y su madre Uma Thurman tienen múltiples créditos cinematográficos de los años 80 y 90.

Stranger Things tiene previsto volver para su tercera temporada en 2019.

