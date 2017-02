Agrandar Imagen Jackson Davis/Netflix

Los fanáticos de Stranger Things disfrutaron el domingo pasado, durante la transmisión del Super Bowl 2017, del primer tráiler de la Temporada 2 de la serie. Y ahora la revista Entertainment Weekly ha dado a conocer -- ¡al fin! -- algunos detalles e imágenes de su misterioso argumento.

Queda confirmado así por Netflix que la historia de la segunda temporada se inicia en Halloween en 1984, un año después de los acontecimientos plasmados en la temporada pasada. Esa es la explicación de por qué los jóvenes protagonistas visten como Ghostbusters.

Willl Byers (Noah Schnapp) ha retomado su vida como antes en Hawkings, Indiana, pero sigue teniendo visiones de la dimensión al revés (Upside Down). Uno de los creadores de la serie, Matt Duffer, comentó en la revista Entertainment Weekly que Will sufre "algo parecido al síndrome de estrés postraumático".

La madre de Will, Joyce (Winona Ryder), mantiene una relación amorosa con un viejo compañero de secundaria, Bob (Sean Astin, mejor conocido como Sam en la trilogía The Lord of the Rings).

Y el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) trata de que la población de Hawkings no se entere de los extraños acontecimientos paranormales sucedidos en el pueblo el año anterior, como la desaparición de Barb.

Los hermanos Wheeler, Nancy (Natalia Dyer) y Mike (Finn Wolfhard) están de luto por las aparentes muerte de Barb y Eleven (Millie Bobby Brown), lo que dificulta su adaptación a una vida normal.

A este escenario de rostros conocidos, la segunda temporada de Stranger Things incorporará nuevos personajes, como los hermanos Billy (Dacre Montgomery) y Max (Sadie Sink).

Según indica Entertainment Weekly, Max despertará la atención romántica de Lucas (Caleb McLaughlin) y Dustin (Gaten Mararazzo). ¿Pelearán entre ellos por el amor de Max?

Quizás uno de los datos más reveladores divulgados por los creadores de Stranger Things es la afirmación de Matt Duffer (guionista y director de la serie, junto con su hermano Ross) de que una de las mayores amenazas a los protagonistas será humana.

"(En las historias de) Stephen King siempre hay grandes villanos humanos. El mal en el mundo real es a menudo peor que el mal sobrenatural, así que queríamos introducir a un personaje así".

Por supuesto, esto no descarta que, ya que el universo Upside Down permanece abierto, aparecerán nuevos monstruos en la Temporada 2 de Stranger Things, como se sugirió de manera imprecisa en el tráiler.

Al estrenarse en Halloween, pareciera esperar que los nuevos episodios serán más terroríficos que los de la primera temporada.

Los nueve episodios de la Temporada 2 de Stranger Things se estrenará en Netflix el 31 de octubre.

