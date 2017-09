Agrandar Imagen Captura de pantalla: Gonzalo Jiménez/CNET

La Academia de Televisión de Hollywood, que concede los premios Emmy, entregó la noche del domingo los galardones a las categorías de Artes Creativas o los premios técnicos.

Muchas series geek se encontraron entre las galardonadas, como Stranger Things de Netflix, que obtuvo cinco premios Emmy a mejor elenco, edición en una serie dramática, mejores títulos de crédito, edición de sonido y mejor música de títulos de crédito.

Además, las series Westworld (HBO), The Handmaid's Tale (Hulu), Adventure Time (Cartoon Network) y Luke Cage (Netflix) también fueron reconocidas.

En la edición 2017 de los premios Emmy la serie de ficción que recibió más nominaciones es Westworld, con 22 (de los que ya obtuvo cuatro en los rubros de Artes Creativas). Vale recordar que este año Game of Thrones -- que arrasó en las categorías de Artes Creativas en 2016 -- no participa, pues se estrenó después de la fecha de evaluación.

En la categoría de programa interactivo, que reconoce el trabajo en Realidad Virtual, fue premiada The People's House – Inside the White House With Barack and Michelle Obama, producida por Samsung y Oculus.

Aquí están los ganadores principales de los Emmy en Artes Creativas:

Mejor maquillaje en una serie de una cámara: Westworld



Mejor cinematografía en una serie de una cámara: The Handmaid's Tale



Mejor programa original interactivo: The People's House – Inside the White House With Barack and Michelle Obama



Mejor edición de una serie dramática: Stranger Things



Mejor elenco de una serie dramática: Stranger Things



Mejor maquillaje de una serie limitada: Feud: Bette and Joan



Mejor diseño de títulos de crédito: Stranger Things



Mejor cinematografía de una serie limitada: The Night Of



Mejor mezcla de sonido en una serie de comedia: Mozart in the Jungle



Mejores efectos visuales: Westworld



Mejor logro creativo en medios interactivos dentro de un programa de ficción: Westworld, DiscoverWestworld.com



Mejor banda Sonora para una serie dramática: House of Cards



Mejor coordinación de dobre en una serie dramática: Marvel's Luke Cage



Mejor edición de una serie de comedia multi-cámara: The Big Bang Theory



Mejor serie animada: Bob's Burgers



Mejor serie animada de formato corto: Adventure Time



La ceremonia de entrega de las categorías principales de los premios Emmy se efectuará el domingo 17 de septiembre, a las 8:00 pm EST, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. La gala será transmitida por CBS. (CBS es la corporación a la que pertenece CBS Interactive, de la que forma parte CNET en Español).

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.