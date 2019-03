Stranger Things: Las claves del tráiler de la tercera temporada

Netflix

El verano llegó a Hawkins, Indiana, en el primer tráiler de la tercera temporada de Stranger Things. Y pese a que el avance fue generoso en escenas de los nuevos episodios, Netflix ha evitado divulgar detalles de la trama. Pero hay algunas tomas que dan pistas sobre lo que veremos a partir del 4 de julio.

Fisuras en el grupo

Es el verano del amor. Mike (Finn Wolfhard) sale con Eleven (Millie Bobby Brown). Lucas (Caleb McLaughlin) es novio de Max (Sadie Sink). Además, Eleven y Max son ahora las mejores amigas. Así que las noches de jugar Dungeons & Dragons en el sótano parecen haber llegado a su fin. Will (Noah Schnapp) y Dustin (Gaten Matarazzo) quedan algo apartados del grupo.

Hay una toma en la que Will contempla con tristeza una imagen del grupo disfrazados de Cazafantasmas, hecha el Halloween de 1984. Y Dustin es echado a un lado, por lo que vuelve a frecuentar a Steve (Joe Keery). Divide y vencerás, reza un famoso dicho. Así que el grupo no está en su mejor momento cuando se presenta una nueva amenaza.

Señales de radio

El tráiler muestra cómo el grupo erige una antena de onda corta, probablemente una idea de Dustin para ocupar su tiempo. Algunos reportes sugieren que esta antena desempeñará un papel importante en los nuevos episodios, pues Dustin escuchará algunas transmisiones misteriosas en la radio. ¿Una nueva conspiración? ¿Señales del Upside Down?

¿Qué le ocurre a Billy?

Es verano, así que la piscina pública de Hawkins acapara al público juvenil. El nuevo salvavidas es el bravucón de Billy (Dacre Montgomery), quien acapara las miradas femeninas en la pileta. Una breve toma revela que, mientras se ducha, Billy descubre con horror que una mancha se extiende por su abrazo. ¿Está infectado por el Upside Down? ¿Fue sujeto a un experimento? ¿Hay algún contaminante en el agua de la piscina?

Una nueva clase de monstruo

Llama la atención que el primer tráiler de la serie muestre de manera tan clara al monstruo de la temporada. No es un Demogorgon (primera temporada) ni tampoco se parece a la criatura arácnida y brumosa de la segunda temporada. Cabe pensar que es emanada del Upside Down pero lo cierto es que parece un homenaje al monstruo alienígena de la película The Thing (1982), que mutaba y alteraba su forma. De hecho, se ve cómo un apéndice surge de su cuerpo. ¿Será Billy mutado?

Asesino a sueldo o espía

La trama sucede en 1985, en plena Guerra Fría. Hay una toma en la que se ve a una persona que porta una pistola con silenciador, mientras persigue a alguien. Este villano parece un espía ruso salido de una película de Arnold Schwarzenegger de los años 80 del siglo pasado. Hay blogs que sugieren que agentes soviéticos podrían jugar un papel en la nueva temporada, pues debe recordarse que en uno de los experimentos a los que Eleven es sometida en la primera temporada, ella ve a un funcionario soviético.

Aventuras en el centro comercial

Un detalle sustantivo: el episodio final de la temporada se llama The Battle of Starcourt, lo que da a entender que el gran desenlace ocurrirá en el popular nuevo centro comercial del pueblo, Starcourt Mall. En una de las tomas del tráiler, se ve al grupo reunido en el centro comercial, luego de lo que parece haber sido una experiencia aterradora. Y todos voltean con cara de preocupación a algo que se acerca fuera de cámara.

Se sabe que Steve (Joe Keery) trabaja en una heladería en el centro comercial, donde trabaja junto a un nuevo personaje, Robin, interpretado por Maya Hawke (hija de Ethan Hawke y Uma Thurman).

¿A dónde viaja Eleven?

En dos escenas se ve a Eleven en otra dimensión, aunque no se parece al Upside Down. En una parece sumergirse en un lago oscuro. Y en otra aparece en una playa pero, por los colores y formas de las luces en las nubes del cielo, todo indica que el personaje está en otra dimensión.

Más nostalgia 'retro'

En el primer tráiler se escucha la canción "Home Sweet Home" de la banda Mötley Crüe, incluida en su disco Theatre of Pain (1985). La referencia no es casual pues Netflix estrena el 22 de marzo The Dirt, un biopic sobre este grupo de heavy metal.

Pero cada toma del tráiler está llena de referencias a los años 80: desde el robot de R2-D2 de Dustin, pasando por la ropa colorida de Eleven y Max, hasta llegar a las camisas color pastel que el jefe de policía Hopper (David Harbour) usa en el tráiler, como si hubiese salido de un episodio de la serie televisiva Miami Vice.

La tercera temporada de Stranger Things se estrena el 4 de julio en Netflix.