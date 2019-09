Stranger Things 4 ya es oficial

La cuarta temporada de Stranger Things, que todo poblador de Hawkins, Indiana, y del Upside Down esperaba, ha sido confirmada este 30 de septiembre a través de un tuit en la cuenta oficial de la serie.

El breve video publicado en Twitter dice, simplemente: "Ya no estamos en Hawkins", haciendo referencia al poblado en el estado de Indiana donde se desarrollaron casi por completo las primeras tres temporadas.

We’re not in Hawkins Anymore pic.twitter.com/HMIWzeF0iF — NX (@NXOnNetflix) September 30, 2019

El teaser despliega algunas claves de lo que podría mostrar la cuarta temporada: se escucha el sonido de Demogorgon y del tic tac de un reloj; y la imagen es de las raíces del Upside Down penetran la superficie de un bosque, cubren el logotipo y, en el lado derecho de la pantalla, se ve una valla caída que dice "Welcome to Hawkins" (Bienvenido a Hawkins).

La noticia más importante del anuncio es que confirma que la temporada 4 se desarrollará principalmente fuera de Hawkins. En CNET en Español preparamos un artículo con todas las preguntas e incógnitas que dejó la temporada 3 de Stranger Things. En el episodio final, vimos cómo la familia Byers -- Joyce (Winona Ryder), sus hijos Will (Noah Schnapp) y Jonathan (Charlie Heaton), junto con Eleven (Millie Bobby Brown) -- se mudaba de Hawkins sin revelarse a dónde se dirigían.

Además, en una escena postcrédito de este capítulo, la acción se trasladó a la distante Kamchatka, en el extremo oriental de la entonces Unión Soviética. Allí, en lo que parece ser una prisión que penetra varios kilómetros bajo la superficie, descubrimos que hay un estadounidense detenido y que los soviéticos tienen en cautiverio a un Demogorgon.

Los fanáticos sostienen la teoría de que el prisionero estadounidense es el agente Hopper (David Harbour), quien desapareció al explotar la máquina con la que los soviéticos querían abrir una puerta al Upside Down.

Así que la frase del teaser "Ya no estamos en Hawkins" sugiere que una parte importante de la temporada 4 tendría lugar en la nueva ciudad de residencia de la familia Byers y en la Unión Soviética, donde quizás se encuentre Hopper y hay el peligro de que se abra un nuevo portal del Upside Down.

En julio de 2019, ComicBook.com reportó que la cuarta temporada 4 iniciaría su rodaje en octubre de 2019, con miras a un estreno en la primavera o verano de 2020. Esto va en línea con las teorías más populares sobre la temporada 4 de la serie.

Un detalle curioso del anuncio de Netflix es que muestra un reloj. ¿Significa eso que la historia dará un salto de varios años o se desarrollará en 1986? Otra teoría popular en Reddit apunta a que habrá viajes en el tiempo en la temporada 4, pues en la temporada 3 hubo muchas referencias a la película Back to the Future (1985) y Hopper, en la carta que le deja escrita a Eleven, el jefe de policía menciona la expresión "haciendo retroceder el reloj".

La cuarta temporada de Stranger Things todavía no dispone de fecha oficial de estreno.