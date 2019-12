Stranger Things 4: Todo lo que sabemos de la nueva temporada

Netflix

La tercera de Stranger Things nos gustó bastante más que la temporada 2 (es lo que tiene que no haya un episodio superfluo) y nos demostró varias cosas: ese cuarteto formado por Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery), Erica (Priah Ferguson) y Robin (Maya Hawke) es maravilloso. Los personajes nuevos (Robin, Alexei) o no tan protagonistas hasta el momento (Erica, Mr. Clarke, Murray) han funcionado muy bien esta temporada. Y sí, es verdad que los niños ya no son tal cosa y algunas de las tramas adolescentes se han hecho un poco pesaditas, pero todo quedó compensado con ese momento en el que Dustin y su novia (que sí, es real), Suzie, cantaron a dúo el tema de la película Neverending Story.

A la tercera temporada tampoco le faltó audiencia. Netflix hizo público que 40.7 millones de cuentas estuvieron viendo la serie en los cuatro primeros días desde su estreno. Y 18.2 millones de esas cuentas terminaron de ver la temporada antes o durante ese tiempo. Un nuevo récord para el gigante de contenidos digitales, según ellos mismos reconocieron.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) July 8, 2019

Un récord y una obsesión que imaginamos debió ser lo que provocó que los hijos de Reese Witherspoon quisieran ropa muy al estilo Stranger Things para su vuelta al curso escolar.

hi yes. we are available for all of your 80s outfit consulting needs. https://t.co/lFQOjPUpfB — Stranger Things (@Stranger_Things) July 31, 2019

Pero, teniendo en cuenta que la tercera temporada nos dejó llenos de preguntas y tenemos todo tipo de teorías sobre hacia dónde podrían ir las cosas la temporada que viene, hablemos de lo que ya sabemos de la temporada 4. Y te advertimos que, por supuesto, estamos convencidos de que Hopper (David Harbour) está vivo.



Fecha de estreno de Stranger Things 4

Tina Rowden/Netflix

La cuarta temporada de Stranger Things se confirmó oficialmente el 30 de septiembre. Todavía no hay fecha de estreno anunciada, pero sí tenemos la suficiente información como para esperar cómo estarán de creciditos Dustin, Eleven, Mike, Lucas y compañía la próxima vez que los veamos.

La primera temporada de la serie se estrenó en Netflix el 15 de julio de 2016. La segunda temporada se estrenó el 27 de octubre de 2017. Y la tercera temporada se estrenó el 4 de julio de 2019. Entre cada temporada ha transcurrido más de un año y nada indica que no vaya a suceder lo mismo en esta ocasión.

Según RadioTimes, el estreno de la cuarta podría darse de hecho en diciembre de 2020, porque al final de la tercera temporada los Byers y los Wheeler hablan de la posibilidad de pasar la Navidad juntos. Y un estreno de la nueva temporada alrededor de las fechas navideñas coincidiría con la temática de fechas estadounidenses señaladas de las dos últimas temporadas: Halloween y el 4 de julio, respectivamente.

Por otro lado, según Comicbook.com, la publicación especializada en rodajes Production Weekly habría anunciado el inicio de rodaje de Strangers Things 4 precisamente para otoño de 2019, algo que definitivamente pone el último mes de 2020 como posible fecha de estreno de la serie.

La serie está ya en proceso de escritura. Así quedó confirmado con este tuit del 6 de noviembre de 2019, en el que se puede ver la primera página del guión de la cuarta temporada de Stranger Things.

Once upon a #StrangerThingsDay, the @strangerwriters told us the first episode title of Stranger Things 4 and we never ever recovered. https://t.co/s2ZDsOUwKB — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2019

Lo que sabemos de la cuarta temporada de Stranger Things

Tina Rowden/Netflix

Los hermanos gemelos Ross y Matt Duffer, creadores de Stranger Things, le concedieron una entrevista a Entertainment Weekly apenas unos días después del estreno de la tercera temporada de su serie en la que dieron a conocer algunas pistas de hacia dónde podrían ir las cosas en el futuro de la serie. "Tratamos de tener conversaciones con los guionistas para asegurarnos de que estamos yendo en la dirección adecuada", explicó Ross Duffer en ella. "No sabemos mucho, pero sí sabemos cuáles serán las cosas principales (que sucederán la próxima temporada). Al final de la temporada 2 dos sabíamos lo que iba a pasar con Billy. Sabíamos que iba a haber rusos (en la temporada 3). No sabíamos que habría un centro comercial y ese tipo de cosas, pero sí lo principal. Y ahora se trata de rellenar con los detalles", añadió, aclarando que la temporada 4 sería muy diferente a la tercera.

Matt Duffer añadió que en esa cuarta temporada podríamos ver tramas fuera de Hawkins, algo que encajaría con el hecho de que los Byers se mudaran fuera de su casa en Indiana. Pero también con ese final de la serie en el que vemos una cárcel soviética en la que hay un Demogorgon y un misterioso preso americano.

"Si asumimos que va a haber una temporada 4, naturalmente la cuestión de quién es el americano de esa celda y también qué están haciendo con el Demogorgon es un avance de lo que está por venir", añadió Ross Duffer en la misma entrevista. "Obviamente es algo que va a tener un gran papel en una potencial temporada 4".

La cuarta temporada de la serie se anunció de hecho con este tuit que contenía el mensaje: "Ya no estamos en Hawkins" y que confirma que entre la mudanza de los Byers y la trama soviética el centro de la acción en la serie se va a alejar del pueblecillo de Indiana. Menos mal porque está claro que los vecinos de Hawkins se merecen un respiro.

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Por otro lado, la biografía de la cuenta oficial de Stranger Things en Twitter dice en estos momentos: "it's will season", que podríamos traducir como "es la temporada de Will". La foto de perfil de la cuenta es también una foto de Will (Noah Schnapp) caracterizado como un brujo.

El reparto

Netflix

Podemos esperar que en la temporada 4 vuelvan la mayoría de personajes principales de la temporada anterior:

Winona Ryder (Joyce Byers)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Millie Bobby Brown (El)



Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)



Natalia Dyer (Nancy Wheeler)



Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Cara Buono (Karen Wheeler)



Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)



Joe Chrest (Ted Wheeler)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Maya Hawke (Robin)

Damos por definitivamente muerto a Billy (Dacre Montgomery), y no descartamos volver a ver la temporada que viene a Cary Elwes en el papel de alcalde corrupto de Hawkins o a Paul Reiser como ex director del laboratorio de Hawkins, Sam Owens. No nos importaría tampoco volver a ver al siempre bien informado, sobre todo en temas de imanes, Mr. Clarke (Randy Havens). Y esperamos que Murray (Brett Gelman), proclive a creer en teorías conspiratorias, vuelva a tener un papel destacado. La suya siempre es una buena influencia entre las parejas que tienen mucha atracción sexual no consumada. Justo cuando estaba obrando el mismo milagro con Hopper y Joyce que ya había logrado en la temporada anterior con Nancy y Jonathan... Hopper va y se volatiliza.

¿Está Hopper realmente muerto? Ya sabemos que David Harbour está muy ocupado con Black Widow y demás. Pero, lo veremos en la temporada 4 de Stranger Things, ¿verdad?

¿Qué ha pasado con Hopper?

No tenemos ningún tipo de duda de que Hopper sigue vivo. Por mucho que estuviera junto a la brecha abierta hacia el Upside Down cuando Joyce hizo que todo se desintegrara para cerrar precisamente esa entrada. Una de dos: o bien Hopper está en el Upside Down. O bien es el prisionero estadounidense que los rusos tienen en la prisión soviética de Kamchatka que vemos al final del episodio.

El propio intérprete de Hopper en la serie, el actor David Harbour, participó el 10 de octubre de 2019 en el show Late Night With Seth Myers y llamó por FaceTime a los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, y les preguntó en directo si Hopper estaba vivo. "Todavía lo estamos decidiendo, David", fue la respuesta vaga de los hermanos Duffer.

Varias otras pistas, además, nos indican que Hopper está realmente vivo. Para empezar en el episodio 6 de la tercera temporada, en el momento en el que Hopper llama a la supuesta biblioteca pública de Filadelfia para que le den el mensaje cifrado a Sam Owens, podemos ver el número de teléfono desde donde llama: el teléfono de Murray, que es el 618-625-8313.

En Vulture se les ocurrió llamar a ese número de teléfono y pudieron escuchar un mensaje de voz del mismo Murray, la mar de entretenido. Es un mensaje de voz que sigue estando activo si llamas a ese número, te lo recomendamos. Al menos si tienes ganas que Murray te eche bronca. Esto es lo que dice:

"Hola, esta es la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú, cuelga y llámame entre las cinco y seis de la tarde como acordamos, ¿de acuerdo? Si eres Joyce, Joyce, gracias por llamar. He estado tratando de hablar contigo. Tengo noticias. Es sobre... Bueno, es mejor que hablemos en persona. No es bueno o malo, pero es algo. Si está llamando alguien que no sea mi madre o Joyce... ¿Te crees muy listo consiguiendo mi número de teléfono, eh? Pues te voy a decir algo: no eres listo, no eres especial. Eres simplemente uno más de los muchos, muchos zoquetes que me han llamado a este número. Lo más que nunca te vas a acercar a mí es este mensaje pregrabado. Así que cuando oigas la señal, hazme un favor y cuelga y no me vuelvas a llamar nunca. ¡Eres un parasito! Gracias y buenos días".

¿Qué es lo que Murray quiere contarle a Joyce? Claramente tiene que ser algo sobre Hopper porque Harbour habría estado cambiando la imagen de perfil de su cuenta de Instagram desde el estreno de la tercera temporada de Stranger Things por imágenes de números en una secuencia que formaba precisamente el número de teléfono 618-625-8313.

También en su cuenta de Instagram, Harbour ha estado publicando fotos de girasoles del revés, arcoíris o hasta tiburones invertidos y haciendo alusiones al Upside Down. "Tiburón. Depredador alfa altamente evolucionado. Lleva existiendo cientos de millones de años. Del revés (Upside down). Invertido", dice Harbour en un mensaje de este 27 de septiembre.

En cuanto a las imágenes del arcoíris y el girasol del revés, no han faltado las teorías sobre la relación con las palabras que la madre de Eleven decía en bucle cuando El fue a verla en la segunda temporada: "Breathe, sunflower, rainbow, 450, three to the right, four to the left" (Respira, girasol, arcoíris, 450, tres a la derecha, cuatro a la izquierda).

¿Estará Hopper en el Upside Down? ¿En la cárcel soviética? ¿Será la madre de Eleven relevante para encontrarlo?

En todo caso y mientras esperamos pacientemente la temporada 4 de Stranger Things siempre puedes reescuchar todos los temas de su banda sonora de la tercera temporada, Madonna incluida, o rememorar las referencias ochenteras de la última temporada emitida hasta el momento.

También queremos que sepas que la escritura de este artículo ha provocado que aprendiéramos a distinguir a los prácticamente idénticos Matt y Ross Duffer en las fotos.