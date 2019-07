Stranger Things 3: Terminator, Madonna y todas las referencias a la cultura pop

Netflix

Parte del encanto de ver Stranger Things es reconocer todas las referencias a la década de los años 80 del siglo pasado. La tercera temporada, estrenada por Netflix el 4 de julio, transcurre en 1985, así que incluye muchas menciones a películas, series de TV, canciones y productos que estaban de moda entonces.

Aquí hemos reunido algunas de las más notorias, que quizás hayan escapado a tu radar. Es importante recordar que estos datos se disfrutan mejor si ya viste completa la tercera temporada, pues esta información puede representar spoilers de los nuevos episodios.

Episodio 1: Suzie, Do You Copy?

La canción que se escucha cuando Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) se están besando es Never Surrender, del cantante canadiense Corey Hart, incluida en su disco Boy in the Box, de 1985. Luego, en otra escena, se besan mientras escuchan Can't Fight This Feeling (1984), de R.E.O. Speedwagon. El equipo de sonido que usan para reproducir los cassettes es un Sharp QT-50 de color pastel.

La película que los protagonistas ven el cine es Day of the Dead (1985), la tercera entrega de la saga zombie del director George A. Romero.

En la habitación de Jonathan (Charlie Heaton) hay pósters de la película The Evil Dead (1983), de Sam Raimi, y del álbum Murmur (1983), de la banda R.E.M.

Al llegar a casa y ver cómo su colección de robots de juguete se mueve sola, como si tuviese vida propia, Dustin toma un rociador de Farrah Fawcett Hairspray como protección. La actriz, tan de moda en los años 70, era la imagen de una línea de productos de belleza para el cabello.

Canciones que se escuchan en la piscina pública de Hawkins: Rock This Town (1981), de Stray Cats; Moving in Stereo (1978), de The Cars; y Hot Blooded (1978), de Foreigner.

El jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) ve en televisión la serie Magnum P.I., protagonizada por Tom Selleck. De allí toma la idea de comprarse una camisa decorada con palmeras, como las que usaba Selleck en la serie detectivesca.

La canción que escucha Karen Wheeler (Cara Buono) mientras se maquilla es (I Just) Died in Your Arms (1986), de la banda Cutting Crew, lo que es un error, pues esta canción fue lanzada un año después de los acontecimientos descritos en Stranger Things.

Episodio 2: The Mall Rats

Canciones que se escuchan en el episodio: You Don't Mess Around with Jim (1972), de Jim Croce, cuando Hopper conduce su patrulla; Get Up and Go (1982), de The Go-Go's, cuando Robin (Maya Hawke) atiende clientes en la heladería Scoops Ahoy; Material Girl (1984), de Madonna, cuando Eleven y Max (Sadie Sink) van de compras al Starcourt Mall; y Cold as Ice (1977), de Foreigner, cuando Eleven rompe su noviazgo con Mike.

Episodio 3: The Case of the Missing Lifeguard

Eleven y Max leen la revista Super Teen para adolescentes que incluye un póster de Ralph Macchio, estrella de la película Karate Kid (1984).

La cuenta de Stranger Things en Twitter publicó un video que simula las populares cintas caseras de DVD con clases de ejercicios aeróbicos de los años 80 del siglo pasado. Está protagonizada por la señora Wheeler (Cara Buono) y reproduce la estética de los videos televisivos de esa década.

yes we DID make this video to remind you to stretch mid-binge pic.twitter.com/gZWhlpq825 — Stranger Things (@Stranger_Things) July 7, 2019

Canciones que suenan en el episodio: Angel (1984), por Madonna, cuando Eleven y Max están leyendo revistas; Lovergirl (1984), por Teena Marie, cuando Hopper regresa a casa; Things Can Only Get Better (1985), por Howard Jones, cuando Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) vigilan si hay espías soviéticos en el centro comercial; Wake Me Up Before You Go-Go (1984), por Wham!, durante la clase de aerobics en el centro comercial; y American Pie (1971) por Don McClean, en casa de Heather Holloway (Francesca Reale).

Reproduciendo: Mira esto: Las 5 series que no te puedes perder si te gusta 'Stranger...

Episodio 4: The Sauna Test

Max le muestra a Eleven algunos de sus cómics, específicamente Wonder Woman y Green Lanterns, ambos personajes de DC Comics. Sin duda, la relación de Netflix con Marvel debe ser prácticamente inexistente, luego de la cancelación de las series basadas en los personajes de Marvel, como Daredevil y Jessica Jones, entre otras.

La canción que suena cuando Billy regresa a la fábrica donde se oculta el Mind Flayer (el desollador de mentes) es We'll Meet Again (1939) por Vera Lynn. Esta es la misma canción se escucha en la escena final de Dr. Strangelove (1964), dirigida por Stanley Kubrick.

Episodio 5: The Flayed

El espía soviético dispara su ametralladora al igual que el Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger en la película The Terminator (1984). Su corte de cabello y actitud recuerdan también al del androide de ese filme.

La canción que suena cuando Hopper decomisa un auto en la gasolinería es Strike Zone (1983) por Loverboy.

Al descubrir que hay espías soviéticos en Hawkins, Dustin menciona a la película Red Dawn (1984).

Episodio 6: E Pluribus Unum

En casa de Murray Bauman (Brett Gelman), el experto en teorías conspirativas, la televisión emite la serie animada Woody Woodpecker.

La canción que suena cuando Hopper golpea al Dr. Alexei (Alex Utgoff) es Neutron Dance (1983) por The Pointer Sisters.

Episodio 7: The Bite

La canción que suena al inicio del episodio, mientras se instala la feria del 4 de julio en Hawkins en R.O.C.K. in the U.S.A. (A Salute to 60's Rock), de 1985, por John Mellencamp.

Steve, Dustin, Robin y Erica (Priah Ferguson) se ocultan de los espías soviéticos en una sala de cine, que exhibe la película Back to the Future (1985). Erica pregunta qué hacen allí y Dustin responde que que esconden, como Oswald. Es una referencia a Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, quien, tras cometer el magnicidio, se ocultó de la policía en la sala de cine Texas Theatre, en Dallas, donde fue detenido.

Mientras están escondidos en el cine, Dustin le pide a Erica que cuide a Tweedledee y Tweedledum, refiriéndose a Steve y Robin. Es una alusión a los personajes de una canción de cuna tradicional de Inglaterra que aparecen mencionados en la novela Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1871), de Lewis Carroll.

La cartelera de la sala de cine del Starcourt Mall muestra seis películas en exhibición: Back to the Future, Cocoon, Fletch, Daryl, Return to Oz y The Stuff.

Cuando irrumpen en el supermercado, buscando medicamentos para Eleven, puede identificarse cereales de Mr. T y de la película Ghostbusters (1984) en los estantes.

Netflix

Episodio 8: The Battle of Starcourt

Cuando el Equipo Scoop se dirige a la antena en la colina suena (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (1967) por Jackie Wilson.

Suzie (Gabriella Pizzolo), la novia de Dustin, está leyendo A Wizard of Earthsea (1968), de la influyente escritora Ursula K. Le Guin (1929-2018), un clásico del género fantástico. Además, se ve en la pared de su habitación un póster de la película The Wizard of Oz (1939).

La canción que Suzie le pide a Dustin que cante es Never Ending Story, popularizada por el cantante Limahl para la película The NeverEnding Story (1984).

En la tienda de alquiler de videos Family Video, en la que Steve y Robin buscan trabajo, la vitrina del local muestra los pósters de las películas Firestarter (1984), Sixteen Candles (1984) y Scarface (1983).

Allí, Robin afirma que sus tres películas favoritas son: The Apartment (1960), de Billy Wilder; The Hidden Fortress (1958), de Akira Kurosawa; y Children of Paradise (1945), de Marcel Carné. Las películas preferidas de Steve, de las que no recuerdan bien los títulos son Back to the Future (1985), Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983), Animal House (1978) y Fast Times at Ridgemont High (1982) y

La canción que suena cuando la familia Byers se muda de Hawkins, Indiana, es una versión de Heroes, de David Bowie, interpretada por Peter Gabriel en el álbum Scratch My Back (2010).

La tercera temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix.