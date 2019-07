Netflix

Entre el "Material Girl" de Madonna, el estreno en cines de Back to the Future, el personaje a lo Terminator y el karaoke de The NeverEnding Story ya te hemos contado que vuelven a ser muchas las referencias ochenteras en Stranger Things 3. Pero los años 80 no lo son todo en la nueva temporada de la serie de Netflix, donde también hay un guiño al icono de la generación X y película noventera por excelencia Reality Bites.

Primera conexión entre Stranger Things 3 y Reality Bites

Uno de los nuevos personajes de esta temporada, y en realidad ya uno de nuestros personajes preferidos en la serie, es Robin. La compañera de Steve en Scoops Ahoy y traductora espontánea de ruso y mensajes cifrados está interpretada por Maya Hawke, hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke.

Ethan Hawke y Winona Ryder protagonizaron Reality Bites en 1994 y queremos saber si Maya Hawke y Ryder debieron hablar sobre la película dirigida por Ben Stiller durante las pausas del rodaje de Stranger Things. También si papá Hawke se dejó pasar algún día por el set de la serie en Atlanta, Georgia, o incluso por el centro comercial real que el equipo de producción de la película reconvirtió en Starcourt Mall.

Segunda conexión entre Stranger Things 3 y Reality Bites

Y si te parece que en realidad Maya y Joyce (Ryder) apenas tienen secuencias juntas en la serie y difícilmente debieron tener ocasión para hablar sobre Ethan Hawke, nos apostamos algo a que la inclusión de cierto tema musical en la tercera temporada de Stranger Things sí causó ciertas conversaciones. Y refuerza nuestra teoría sobre el guiño que la serie hace este año a la película de los noventa.

Y es que en el segundo episodio de Stranger Things 3, titulado "The Mall Rats", Joyce se va hasta casa del profesor de ciencias de los chicos, Scott Clarke (Randy Havens), armada de una montaña de libros de la biblioteca sobre electromagnetismo. El personaje de Ryder quiere aclarar el misterio de los imanes de nevera. Se encuentra a Scott encerrado en su garaje y pintando figuritas de plomo mientras escucha "My Bologna" de "Weird Al" Yankovic. La canción es una parodia de 1979 del "My Sharona" de The Knack del mismo año.

Y sí. A Ryder ese tema le suena. Su personaje en Reality Bites bailó a ritmo de "My Sharona" ante la mirada un tanto crítica del personaje de Ethan Hawke en una secuencia famosa de la película.

Nos apostaríamos algo a que Robin también se hubiera lanzado a bailar en una ocasión como esa. Con o sin la ayuda de ese serum de la verdad que le inyectaron los rusos en la serie.