Game of Thones llegó a su fin y llegó la hora de tener otra obsesión en la pantalla chica: Stranger Things. La tercera temporada de esta serie de horror y ciencia ficción ambientada en los años 80 del siglo pasado se estrena el 4 de julio y un nuevo video de la serie fue divulgado el lunes por Netflix.

Billy Hargrove es un tonto que vive fastidiando a la mayoría de los adolescentes de Hawkins, Indiana, pero para las señoras que toman el sol en la piscina comunitaria del pueblo —especialmente Karen, la madre de Mike Wheeler— es un hombre atractivo que se lleva todas sus miradas.

Este teaser no brinda ningún detalle de la trama, pero sí evoca fielmente la época de los años 80 del siglo pasado, cuando los bronceadores era más populares que los protectores solares, la bebida New Coke estaba de moda y las sombras de ojos de color azul y rosado eran de uso obligatorio.

Las canciones que suenan en el video son Rock this Town, de Stray Cats, y Moving in Stereo, por The Cars.

Además, Netflix también difundió en Twitter una serie de nuevos pósters individuales de los personajes principales de la serie con el lema "Un verano puede cambiarlo todo".

one friendship can change everything pic.twitter.com/ts4XcZ3u6r — Stranger Things (@Stranger_Things) May 20, 2019

La tercera temporada de Stranger Things se estrena en Netflix el 4 de julio.