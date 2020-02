Steven Spielberg no dirigirá Indiana Jones 5, según reporte

Lucasfilm

De confirmarse, es el fin de una era. Steven Spielberg no dirigirá Indiana Jones 5, según reportó Variety el miércoles, 26 de febrero. Y Disney ya estaría buscando su sustituto, pues la nota de Variety indica que el realizador James Mangold (Ford v Ferrari, Logan) estaría en conversaciones con Disney para hacerse cargo de la dirección de la quinta entrega de la saga.

La noticia no menciona las razones por las que Spielberg habría abandonado el proyecto. Como se recordará, Indiana Jones es un personaje creado por George Lucas como un homenaje a las películas seriales de aventuras de los años 30; de hecho, el personaje recibió su nombre por el apodo del perro de Lucas cuando era niño.

Según Variety, Spielberg se mantendrá como productor en Indiana Jones 5. "Fuentes cercanas al director afirman que la decisión de dejar la silla de director fue del propio Spielberg, en un deseo de pasarle el látigo de Indy a una generación para que aporten su perspectiva a la historia".

Lucas escribió la historia original de Indiana Jones, que Lawrence Kasdan (Star Wars Episode V: The Empire Stikes Back) convirtió en el guion de Raiders of the Lost Ark (1981), que resultó un éxito de taquilla y de crítica, obteniendo cinco premios Oscar en 1982.

Luego siguieron tres secuelas -- Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Indiana Jones and the Last Crusade (1989) e Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) --, una serie de TV (The Young Indiana Jones Chronicles), videojuegos, cómics y novelas.

Una nueva película de Indiana Jones sin Spielberg y sin Lucas es, sin duda, una novedad y suscita interrogantes entre los fanáticos. Por lo menos, Harrison Ford, de 77 años de edad, dará vida al personaje, en lo que se cree sea su despedida del papel del explorador amante de las aventuras.

Indiana Jones 5 se estrenará en cines el 9 de julio de 2021.