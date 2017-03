Agrandar Imagen Drawn and Quarterly

¿Recuerdas los Términos y Condiciones del Servicio de iTunes que jamás te leíste? Pues bien, el caricaturista R. Sikoroyak decidió hacer de ese documento algo más interesante, al ilustrar sus 96 páginas al mejor estilo de cómics clásicos y con personajes de dibujos animados.

Sikoroyak transformó el largo documento en una novela gráfica que decidió titular, como no podía ser de otra forma, "Términos y Condiciones", y la cual ha sido publicada por Drawn y Quarterly. La novela llegaría a quioscos y librerías de EE.UU. esta semana.

"La idea de este proyecto era jugar con el ideal de la novela gráfica, que se ha convertido en ubicua", dijo Sikoroyak a Newsarama. "Y me pareció que los términos y condiciones de iTunes se podrían convertir en un cómic. Son famosos por ser muy largos, por lo cual probablemente se me metió esta idea en la cabeza. Me encantó la idea de usar un texto bien conocido -- está completo -- que todo el mundo ha escuchado alguna vez, pero que muy poca gente ha leído".

Cada página ha sido dibujada al estilo de algún conocido ilustrador, desde el creador de The Simpsons, Matt Groening hasta el legendario artista de cómics Jack Kirby. Desde luego el co-fundador de Apple Steve Jobs es la estrella principal, lo que significa que podrás verlo como Snoopy o un Pitufo.

La gama de tributos a artistas en este cómic es sorprendente, así que es probable que una vez que leas a Sikoroyak, nunca más leas los términos de servicio de ninguna empresa de la misma manera de nuevo.