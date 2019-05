Steve Jobs quiso crear la Apple Card desde 2004

¿La Apple de Steve Jobs no habría lanzado una tarjeta de crédito como lo ha hecho la firma bajo la tutela de Tim Cook? Quizá sí habría sucedido, pero con una estrategia distinta.

Ken Segall, exejecutivo de marketing en Apple, publicó una anécdota sobre Steve Jobs ideando una Apple Card en 2004 como la que el fabricante del iPhone anunció este año. La tarjeta de Jobs habría sido en alianza con Mastercard, al igual que la tarjeta de Cook.

Segall, quien estuvo involucrado en el proyecto, dice que Jobs también quería dar algo a cambio de que los usuarios utilizaran la tarjeta en establecimientos. Jobs quería que, por cada compra, los usuarios recibieran música gratis. La tarjeta de Cook regresa un porcentaje de la compra, ya sea desde establecimientos o por servicios y productos de Apple.

La Apple Card ideada bajo el mando de Jobs al final nunca nació ya que la compañía no llegó a los acuerdos esperados con las empresas aliadas, dijo el exejecutivo. La Apple Card de 2019 sí llegará al público este verano —e incluso algunos empleados de la compañía ya la estarían recibiendo.

La Apple Card actual ofrecerá un 3 por ciento en compras de productos y servicios de Apple; 2 por ciento en compras realizadas con Apple Pay y 1 por ciento de las cobras físicas. Por ahora, la tarjeta estará disponible solo a Estados Unidos y la firma no ha dicho si se expandirá a más países.

