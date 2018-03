Breve homenaje a Stephen Hawking y Fitbit mide ahora los ciclos menstruales

Esta semana se vio enmarcada por la muerte de Stephen Hawking, el científico británico que se hizo famoso por todo el mundo por sus libros y teorías sobre el cosmos y el universo. Su libro más famoso Breve historia del tiempo se publicó en 1988 y hace un par de años su vida se dio a conocer a través de la película The Theory of Everything, que cuenta la historia de su enfermedad (el Mal de Lou Gehrig, o ALS por sus siglas en inglés), sus dos matrimonios y sus tres hijos.

Por supuesto, las redes sociales se llenaron de homenajes. Descanse en paz, Stephen Hawking, donde sea que te encuentres en el universo, o en algún otro universo paralelo.

En este programa también comentamos la increíble caída de gloria de Theranos y su fundadora Elizabeth Holmes, quien no hace mucho tiempo era considerada "la próxima Steve Jobs". Theranos es una startup de biomedicina que prometió un sistema de detección de enfermedades con sólo pincharse un dedo y usar unas gotas de sangre. Incluso la gigantesca cadena de farmacias Walgreens firmó un acuerdo para tener la tecnología en sus tiendas, pero la empresa nunca logró entregarla. Por ello, Theranos y Holmes fueron demandados por fraude por la Comisión de Bolsa y Valores, un problema más para la atribulada compañía.

Por último, esta semana Fitbit lanzó dos nuevos dispositivos: el Versa, su segundo reloj inteligente, y el monitor de niños Ace. Pero lo que más nos llamó la atención fue la promesa de la empresa de lanzar una actualización de su software que permitirá a sus viejos y nuevos aparatos medir los ciclos menstruales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tardaron tanto en ofrecer esta función que le sirve a la mitad de la humanidad?

Hasta la próxima semana.