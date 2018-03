Getty Images

Añade unas cuantas cositas más a la pila de revelaciones en el caso de Facebook y la firma de análisis Cambridge Analytica.

Una startup creada por Christopher Wylie, el ex empleado de Cambridge Analytica que alertó sobre el escándalo de datos de Facebook, supuestamente tuvo acceso en 2014 a la misma información mal obtenida sobre millones de usuarios de Facebook. Y esa startup, Eunoia Technologies, también se acercó a la campaña de Trump en 2015 sobre el trabajo relacionado con las elecciones.

La noticia sobre Wylie y su startup, reportada el miércoles por BuzzFeed, es solo una más de muchas en una saga que ha despertado la alarma sobre las prácticas de privacidad de Facebook y sobre cómo las llamadas empresas de big data pueden estar explotando las plataformas tecnológicas para influir en la política internacional.

La abogada de Wylie, Tamsin Allen, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reporte de BuzzFeed. El martes, el medio noticioso señaló que Wylie le dijo a legisladores del Reino Unido que no había usado el conjunto de datos de Cambridge Analytica en relación con otros proyectos y que los datos "se borraron, creo, en 2015, por mi parte".

La semana pasada, dijo BuzzFeed, Allen dijo que Wylie "no ha trabajado para clientes republicanos desde que se fue [de Cambridge Analytica]" y que Eunoia no tenía "datos ni activos". Cambridge Analytica ha dicho que Wylie dejó la compañía en julio de 2014.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud para hacer comentarios.

El informe BuzzFeed del miércoles, que cita correos electrónicos obtenidos por el sitio Web, junto con fuentes anónimas, dice que la startup Eunoia de Wylie tuvo los mismos datos de Facebook que Cambridge Analytica y que "posteriormente presentó al operativo político republicano Corey Lewandowski sobre herramientas de microtargeting que podrían ser desplegadas" por la campaña de Donald Trump. Lewandowski no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reporte de BuzzFeed.

"Wylie no asistió a la reunión", dijo BuzzFeed citando una fuente, "pero él era muy consciente de ello y de su propósito de analizar los datos de los votantes para un posible candidato presidencial". BuzzFeed dijo que Eunoia podría no haberse lanzado oficialmente nunca y que otra fuente dijo que la startup no logró conseguir financiamiento.

"Fue una empresa que estaba haciendo un impacto importantísimo en el mundo", dijo Wylie, según el diario The New York Times. "Es un proceso que tiene que ver con asumir lo que has creado y el impacto que eso ha tenido".

Con la colaboración de Laura Martínez.