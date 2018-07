Starbucks le dice adiós a los popotes de plástico

Starbucks

No es ninguna novedad que el Oceáno Pacífico está plagado de plástico, y no debería sorprendernos que todo el mundo, desde Seattle hasta la Unión Europea (UE) esté investigando o prohibiendo abiertamente los plásticos de un solo uso. Pues ahora es el turno de Starbucks.

La gigantesca cadena de cafeterías anunció el lunes que eliminará los popotes (o pajitas) de plástico en más de 28,000 tiendas operadas por la compañía y con licencia para 2020.

Pero no te preocupes, pues no tendrás que posar tus labios directamente en una taza, si eso no es lo tuyo. En cambio, Starbucks ofrecerá una nueva tapa sin popote para tu café y pajitas hechas de alternativas al plástico para satisfacer tus deseos de beber.

Starbucks espera que el cambio elimine más de mil millones de popotes de plástico cada año. La tapa especial es una versión modificada de las tacitas que se usan para enseñar a los bebés a tomar (sippy cups) y ya está disponible para ciertas bebidas frías en 8,000 tiendas estadounidenses de Starbucks.

Un equipo de investigación y desarrollo en Starbucks encabezado por la ingeniera Emily Alexander comenzó a trabajar en la nueva tapa en 2016. La compañía describe el diseño como "una abertura en forma de lágrima del tamaño de una huella digital". Tomó 10 semanas de experimentación y pruebas llegar a ese punto.