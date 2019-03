Star Wars: todas las veces en que se dice 'La Fuerza' en las películas

"Que la Fuerza te acompañe" (May the Force be with You). Esta frase fue pronunciada originalmente en la película Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) y desde entonces la palabra "Fuerza" ha sido pronunciada 161 veces en diez películas de la saga, como lo demuestra un video editado por la página Web Star Wars Kids.

La Fuerza es lo más cercano a una religión dentro del Universo Star Wars. Es un campo de energía omnipresente que existe en todas las cosas que hay en el universo. Es también lo que otorga su poder a los caballeros Jedi y a los malvados señores del Sith.

Si nos atenemos a la mitología Star Wars formulada por George Lucas, Anakin Skywalker y posteriormente su hijo Luke son los llamados a restablecer el equilibrio de la Fuerza, entre el lado luminoso y el lado oscuro.

De allí que incluso en los spin offs de la saga, como Rogue One (2016) y Solo: A Star Wars Story (2018). ¿Será Rey la llamada a restablecer finalmente el equilibrio en el Episodio IX, ahora que Luke no está físicamente? Hasta hay fanáticos que sostienen que el título de la nueva película será Balance of the Force.

El Episodio IX de Star Wars se estrena en cines el 20 de diciembre.