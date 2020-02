Star Wars Underworld: Se filtran imágenes de una serie nunca estrenada de George Lucas

Captura de pantalla por Bonnie Burton/CNET

Es un buen momento para ser fanático de Star Wars. Tenemos a Baby Yoda y a The Mandalorian. Y está la próxima serie sobre Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor en Disney Plus. Y vienen en camino nuevos episodios de la serie animada The Clone Wars.

Pero antes de que los fanáticos contaran con tantas opciones de shows y películas de Star Wars, hubo un proyecto de una serie para televisión con actores llamada Star Wars: Underworld, la cual nunca fue transmitida. Imágenes y varios detalles sobre este fallido show del cineasta George Lucas fueron filtrados en Internet esta semana.

Un video de 10 minutos publicado el jueves muestra imágenes de prueba de la serie de 2010 que revelan a una misteriosa mujer con túnica deambulando por los bajos mundos de Coruscant en busca de unos planes de un Destructor Estelar del Imperio. Ella intenta evitar ser detenida por los Stormtroopers y los androides de vigilancia que están a la caza de fuerzas rebeldes.

Ella le pasa la información a otro agente encubierto quien transfiere los planes holográficos a través de un quiosco de computadora. El agente se dirige a una armería para comprar una nave, pero eventualmente es detectada por los Stormtroopers. En la típica usanza de Star Wars hay un gran enfrentamiento con pistolas láser.

Hay muchos vehículos voladores elegantes y vallas de neón por todas partes, que lucen como una mezcla de Star Wars: Attack of the Clones (2002) con Blade Runner (1982).

El video también incluye un segmento detrás de cámara que muestra cómo las escenas fueron filmadas, lo que significa que se ven muchas pantallas verdes en el fondo de los escenarios. Las imágenes fueron producidas por Stargate Studios en alianza con Lucasfilm. La tecnología de efectos visuales desplegada en el segmento detrás de cámaras es en Stargate Studios.

La serie fue anunciada originalmente por Lucas en el evento Star Wars Celebration de 2005, y en una entrevista a Lucas en 2011 reveló que había 50 guiones completos para la serie; algunos escritos por Ronald D. Moore, showrunner de la nueva versión de la serie Battlestar Galactica.

Por desgracia, la serie nunca alzó vuelo, debido principalmente a que Lucas buscaba una manera más barata de producirla. "Ahora mismo, semeja a las películas Star Wars. Pero debemos encontrar una manera de hacerla a un décimo del costo de las películas, porque es televisión", dijo Lucas en el evento Attack of the Show de G4, en 2011.

Si bien Lucasfilm y Disney aún no han publicado oficialmente detalles adicionales sobre esta serie encajonada, algunos fanáticos —o tal vez alguien de Stargate Studios— crearon un documento de Google Doc que especula sobre todo lo relacionado con Star Wars: Underworld.

Disney y Lucasfilm no respondieron inmediatamente a una solicitud de información sobre este video.