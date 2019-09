Lucasfilm reveló los nuevos juguetes y productos de Star Wars

starwars.com

El jueves 26 de septiembre las estrellas de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, la serie The Mandalorian y el juego Star Wars: Jedi Fallen Order presentaron, a través de la página Web starwars.com, todos los nuevos juguetes y productos asociados con la saga galáctica que estarán disponibles a la venta el próximo viernes 4 de octubre, en lo que Lucasfilm ha denominado Star Wars Triple Force Friday.

El evento en YouTube.com/StarWars fue presentado por el actor Warwick Davis (Return of the Jedi) desde Pinewood Studios en las afueras de Londres, junto con las nuevas actrices de la saga -- Naomi Ackie (The Rise of Skywalker) y Gina Carano (The Mandalorian) -- así como por estrellas del Episodio IX: Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Keri Russell, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Anthony Daniels.

Por The Mandalorian también estuvieron presentes el actor Pedro Pascal y los productores Jon Favreau y Dave Filoni. En representación del juego Star Wars: Jedi Fallen Order estuvo el actor Cameron Monaghan.

Mantente atento a CNET en Español pues vamos a actualizar esta nota con todos los nuevos lanzamientos de Star Wars para el Triple Force Friday del 4 de octubre.