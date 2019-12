Walt Disney Pictures

Es el fin de una era. El episodio IX de Star Wars, The Rise of Skywalker, culmina la tercera trilogía de La guerra de las galaxias. La película ha reunido de nuevo a un reparto cada vez más amplio. Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), Chewie (Joonas Suotamo) y los androides C-3PO, R2-D2 y BB-8 se enfrentan a una nueva aventura que pone en sus manos el futuro de la Resistencia y la esperanza en la galaxia. Pero no están solos.

Star Wars: El ascenso de Skywalker es el cierre perfecto para esta historia, premiando a los fans con muchas caras y voces de personajes conocidos que hacen una aparición final en esta última entrega. La película cuenta también con la presencia de algunos personajes nuevos que se ganan pronto el cariño de la audiencia. Hacemos un repaso a todos los cameos y apariciones estelares que hemos identificado en la película de J.J. Abrams. Pero, si todavía no has visto The Rise of Skywalker, ten en cuenta que este artículo puede contener algunos spoilers. ¡Quedas avisado!

El emperador Palpatine

Ian McDiarmid retoma su papel como Palpatine, el maestro Sith. Alguien a quien ya encarnó en los episodios I, II y III de la saga. El líder supremo Kylo Ren (Adam Driver) acude en su búsqueda al inicio de la película para eliminarlo. "He muerto antes", le advierte Palpatine, que lo convence de que se alíen y le explica que ha sido: "Cada voz que has oído en tu cabeza". Esta última parte de sus palabras se pueden oír precisamente en voces diferentes a la de McDiarmid. Una de ellas es la de James Earl Jones, la voz de Darth Vader en la trilogía original.

La hija de Carrie Fisher

No solo Carrie Fisher y su princesa Leia aparecen póstumamente en esta película, la hija de la actriz tiene también un pequeño papel aquí. Billie Lourd lleva interpretando a la teniente Connix, una miembro de los Rebeldes, desde The Force Awakens. La joven actriz, que este año hemos podido ver en Booksmart, aparece en un par de ocasiones durante The Rise of Skywalker.

El hobbit Merry

El actor Dominic Monaghan, Merry en la trilogía de The Lord of the Rings, interpreta a un miembro de la resistencia rebelde sin demasiadas líneas de diálogo en este TROS. Hay que tener en cuenta que Abrams, director de esta película, es el creador de la serie Lost que el actor protagonizó durante seis temporadas.

Maz Kanata

Lupita Nyong'o retoma su papel de pirata espacial aliada con las fuerzas rebeldes. Seguimos creyendo que la ganadora de un Oscar está un poco desaprovechada interpretando a este personaje hecho con captura de movimiento, pero siempre nos gusta ver a Maz Kanata, aunque su presencia en la pantalla sea breve.

Zorii Bliss

Otra conexión que se puede hacer con la carrera televisiva de Abrams anterior a su éxito cinematográfico es Felicity. Su protagonista, Keri Russell, es la misteriosa Zorii Bliss del planeta Kijimi. En The Rise of Skywalker nos enteramos de que Zorii y Poe se conocieron en el pasado, cuando ambos eran contrabandistas, y entre ambos queda todavía cierta tensión sexual no resuelta.

Los padres de Rey

Jodie Comer de Killing Eve interpreta a la madre de Rey en los flahsbacks donde finalmente vemos a los progenitores de la protagonista de esta nueva trilogía. También aparece su padre. Y acabamos descubriendo cuál es el linaje familiar de la guerrera jedi.

Babu Frik

Este experto en droides vive también en el planeta Kijimi. Nuestros héroes rebeldes le llevarán a C-3PO para que lo reprograme y conseguir así que el droide dorado traduzca el mensaje Sith de una daga. Una reprogramación que borra la memoria de C-3PO y hace que olvide a su amigos. Además de presentar su cara más racional. "Sea quién sea esta persona llamada Chewie, esto es una locura", se queja un C-3PO sin memoria ante la insistencia de Poe y Finn de ir a rescatar al wookie.

John Williams

Precisamente cuando nuestros protagonistas están de visita en Kijimi, y al entrar a un antro muy acorde con la estética de Star Wars, reciben una mirada de desaprobación de un personaje interpretado por John Williams, el compositor de la banda sonora de las películas de Star Wars y autor de himnos como la marcha imperial.

Jannah

Jannah (Naomi Ackie) lidera un grupo de guerreros que montan unos caballos de pelo largo (técnicamente se llaman orbaks). Igual que en el caso de Finn, estos guerreros fueron reclutados para ser soldados imperiales y acabaron desertando. Jannah podría ser el futuro de Star Wars. Al menos si nos fiamos de cierta conversación que tiene con Lando Calrissian.

El lado oscuro de Rey

En la estrella de la muerte y buscando el wayfinder que la tiene que llevar al emperador Palpatine, a Rey la sorprende algo que no esperaba: su propia versión convertida al lado oscuro, cubierta por una capa negra y con una espada doble de láser de color rojo.

Han Solo

Harrison Ford hace uno de los cameos más importantes de esta película, porque la presencia de Han Solo ayuda a acabar de humanizar a Ben Solo y a hacer que abandone el Lado Oscuro de la Fuerza. "Kylo Ren está muerto, mi hijo está vivo", le explica Han a Ben. El personaje interpretado por Adam Driver tratará de expresar sus sentimientos hacia su padre, diciéndole simplemente "Papá" a lo que Han responderá con un "Lo sé", que nos lleva directamente al momento del Episodio V de la saga en el que Leia le declaró su amor a Han.

El Droide D-O

Y es que parece que no pueda haber película de Star Wars sin droide nuevo. Y el séquito formado por estas criaturas cada vez es más grande. Pero, siguiendo los consejos de Leia, no vamos a subestimar a ningún droide y D-O acaba aportando información valiosa sobre el pasado de Rey.

Luke Skywalker

El maestro jedi rescata la espada láser que Rey tira a una hoguera cuando ella se está refugiando en la isla rocosa del planeta Ahch-To donde Luke pasó sus últimos años. En la isla también podemos ver un par de adorables porgs.

Luke y Leia versión joven

El año nos ha dejado tantas versiones rejuvenecidas digitalmente de actores que Star Wars no podía ser menos. Y en TROS Leia y Luke tienen una secuencia en la que se entrenan juntos de jóvenes y sus caras tienen un aspecto similar al que lucían en la trilogía original de esta saga.

Voces de antiguos maestros jedi

Yoda (el original, no el Baby de The Mandalorian), Samuel L. Jackson (Mace Windu) y Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) son algunas de las voces de jedi que oye Rey y que la ayudan a enfrentarse a Palpatine.

Wedge Antilles

Denis Lawson retoma su papel como Wedge Antilles de la trilogía original y aparece en la escena de lucha final de las fuerzas rebeldes contra las fuerzas del emperador.

Primer beso LGBTQ

Otra cara conocida de la Resistencia es la comandante D'Acy (Amanda Lawrence) que en esta película besa a otra mujer tras la victoria rebelde. Se deja entender que ambas son pareja y, a pesar de que ambas tengan papeles menores, no deja de ser el primer beso entre dos personas del mismo sexo que hayamos visto en esa galaxia muy, muy lejana.

Ewoks

Las criaturas más adorables del universo de Star Wars (sí, más adorables que Baby Yoda) hacen un cameo y celebran la caída de naves imperiales al final de la película.

Tatooine

La casa de Luke Skywalker y sus tíos hace una aparición final y Rey decide enterrar allí las espadas de Luke y Leia. La visita a Tatooine viene sin que nadie beba leche azul por eso. También vemos unos jawas, criaturas dadas a robar lo ajeno que este año ya aparecieron en The Mandalorian.

Rey Skywalker

Porque está claro que Rey Palpatine no acababa de sonar del todo bien, Rey decide escoger un apellido con mucho más caché al final de The Rise of Skywalker. Celebramos su elección.