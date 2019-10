The Rise of Skywalker impone récord de venta anticipada de boletos para Star Wars

Lucasfilm Ltd.

Quienes creen que las películas de superhéroes le han callado la boca a los fanáticos de Star Wars, están por recibir una sorpresa. The Hollywood Reporter dio a conocer que Star Wars: The Rise of Skywalker vendió 45 por ciento más de boletos anticipados que Avengers: Endgame en la primera hora en las que las entradas del Episodio IX estuvieron disponibles en el servicio de venta online Atom Tickets.

Los boletos fueron puestos a la venta la noche del lunes, 21 de octubre de 2019, justo después del lanzamiento del tráiler final de la película. En sus primeras 24 horas, el Episodio IX ya es la película de la saga Star Wars que ha vendido más entradas anticipadas en Atom Tickets (The Rise of Skywalker vendió 2.5 más boletos que The Last Jedi en el mismo tiempo, según CNBC).

The final trailer. Tune in to Monday Night Football on @ESPN to watch it live. #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/QAme0H5j0D — Star Wars (@starwars) October 19, 2019

El servicio de venta de boletos online Fandango confirmó a GameSpot que en la noche del lunes hubo disponibilidad para adquirir entradas para The Rise of Skywalker.

El Episodio IX de Star Wars es la conclusión de la historia de la familia Skywalker, por lo que se espera que haya interés entre los fanáticos por asegurar sus boletos antes del lanzamiento en cines.

La película Star Wars: The Rise of Skywalker llega a los cines el 20 de diciembre.

Nota de redacción: Este artículo fue actualizado el miércoles 23 de octubre de 2019, a la 1:52 p.m. hora del Este de Estados Unidos (10:52 a.m. PT) para incluir la información de cuántos boletos se vendieron del Episodio IX en las primeras 24 horas.